Aarau kommt beim Challenge-League-Auftakt unter die Räder

Die neue Challenge-League-Saison startet mit einer Überraschung. Aufstiegskandidat Aarau geht gegen Etoile Carouge unter – auch auf den anderen Plätzen gibt es viele Tore.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Winterthur – Yverdon-Sport 2:2

Was für ein Auftakt in die Challenge League: Absteiger Winterthur und Aufstiegsfavorit Yverdon schenken sich nichts und trennen sich zum Saisonstart 2:2.

Nach einer zähen ersten Halbzeit nimmt die Partie nach dem Seitenwechsel deutlich Fahrt auf. In der 48. Minute sorgt der 17-jährige Yannis Odin bei seinem Startelf-Debüt für das erste Highlight: Auf der rechten Seite kommt er frei zum Abschluss und hämmert den Ball unhaltbar ins Tor. Noch spektakulärer ist sein Jubel – ein Rondat, gefolgt von einem Rückwärtssalto.

Wenig später verhindert Yverdon-Neuzugang Simon Enzler das 2:0. Den Weitschuss von Stéphane Cueni lenkt der Keeper an die Latte. In der 71. Minute schlägt Yverdon zurück: Der eingewechselte Mahamadou Kanouté trifft zum Ausgleich. Nur wenige Minuten später dreht der ebenfalls eingewechselte Helios Sessolo die Partie und bringt die Westschweizer nach einer Ecke in Führung.

Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Kurz vor Schluss gibt es nochmals einen Rückwärtssalto zu sehen: Emilio Kehrer sorgt mit seinem Ausgleich zum 2:2 für Ekstase auf der Schützenwiese.

Étoile Carouge – Aarau 3:0

Der FC Aarau kommt zum Auftakt in Genf so richtig unter die Räder. Die Aargauer, die in der vergangenen Saison nur hauchdünn in der Barrage scheiterten, kassieren zum Start gleich eine 0:3-Niederlage gegen Carouge.

In der 52. Minute lässt Tiago-Marti Escorza mit einem Haken gleich mehrere Aarauer Verteidiger ins Leere laufen. Seinen Abschluss kann Aarau-Goalie Andreas Hirzel nur abprallen lassen – Sidiki Camara steht goldrichtig und schiebt zur Führung ein. Nach etwas mehr als einer Stunde legen die Genfer nach: Nach einem Chipball hämmert Oscar Correia den Ball per Volley ins Netz.

Und wer auf eine Aarauer Aufholjagd hofft, wird enttäuscht. Stattdessen fällt sogar noch das dritte Tor für Étoile Carouge – FCA-Verteidiger Ramon Guzzo lenkt den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Rapperswil-Jona – Wil 4:5

Auch die Partie zwischen Rapperswil-Jona und dem FC Wil bietet beste Unterhaltung. In den ersten 14 Minuten fallen gleich vier Tore. Zweimal geht Rappi in Führung, zweimal schlägt Wil zurück. Und diese Moral scheint dem Auswärtsteam zusätzlichen Auftrieb zu geben. Trotz einer Roten Karte in der 55. Minute erzielt Wil bis zur 80. Minute noch drei weitere Treffer. Der Platzverweis geht auf das Konto von Yannick Schmid: Der Wil-Captain verliert den Ball an Rappi-Stürmer Evan Rossier und bringt diesen anschliessend als letzter Mann zu Fall. Für Schmid ist es ein Abend zum Vergessen, denn bereits in der 12. Minute hatte er ein Eigentor erzielt.

Und das Spektakel will kein Ende nehmen: Kurz vor Schluss trifft Rapperswil doppelt. Doch zum Ausgleich reicht es nicht mehr. Übrigens: Bei den neun Toren gibt es auch neun verschiedene Torschützen – das sieht man definitiv nicht alle Tage.

Xamax – Kriens 3:2

Aufsteiger Kriens erwischt einen denkbar schlechten Start ins Challenge-League-Abenteuer: Bereits nach zwei Minuten bringt Liridon Mulaj Neuchâtel Xamax in Führung. Wenig später legt Badara Diomande für die Neuenburger nach. Doch die junge Krienser Mannschaft – die Startelf ist im Durchschnitt gerade einmal etwas über 20 Jahre alt – gibt sich nicht auf. Die 19-jährige YB-Leihgabe Elio Rufener bringt Kriens mit einem Doppelpack zurück ins Spiel. Für einen Punkt reicht es dennoch nicht: Dazwischen erzielt Modibo Camara das dritte Tor für Xamax und sichert den Gastgebern den Sieg.

Stade-Lausanne-Ouchy – Stade Nyonnais 2:0

Im Waadtländer Duell wird Stade-Lausanne seiner Favoritenrolle gerecht und dominiert die Partie. Insgesamt geben die Lausanner 22 Schüsse ab, zweimal landet der Ball im Tor. Theo Bouchlarhem trifft zur Führung (24.), Keasse Bah erhöht per Penalty (77.).

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