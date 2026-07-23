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Kommt von Yverdon-Sport
Thun holt neuen Sechser aus der Challenge League

Der FC Thun verstärkt sein Mittelfeld weiter. Mit Fabio Saiz wechselt ein Sechser aus der Challenge League ins Berner Oberland.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Fabio Saiz wechselt zum FC Thun.
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Der FC Thun schraubt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Nach dem 1:1 im Hinspiel der Champions-League-Quali gegen Dinamo Zagreb haben die Berner Oberländer gute Chancen in der kommenden Spielzeit europäisch zu spielen. Um die Dreifachbelastung stemmen zu können, wird das Mittelfeld verstärkt. Von Yverdon-Sport wechselt Fabio Saiz (25) zu den Berner Oberländern. Saiz ist im defensiven Mittelfeld zuhause und soll dort zusammen mit Nassim Zoukit (25) die Lücke, die der nach Luzern abgewanderte Leonardo Bertone hinterliess, schliessen. 

Der schweizerisch-spanische Doppelbürger bringt viel Erfahrung mit, vor allem aus der Challenge League. In der zweithöchsten Liga absolviert der 25-Jährige 137 Spiele und versucht sich nun in der Super League. Saiz, der bei Xamax ausgebildet wurde, unterschreibt einen Dreijahresvertrag. 

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