Bitter war das Aus der Thuner in der Champions-League-Quali gegen Dinamo Zagreb. Die Berner Oberländer müssen wieder regenerieren, ehe es am Samstag zum Derby kommt. Die Spieltagsplanung nervt Trainer Gian-Luca Privitelli – wie er sein Team aufpäppelt, gibts im Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thun verliert 2:3 n.V. gegen Zagreb in Champions-League-Quali

Captain Marco Bürki fehlt gesperrt, zwei weitere Spieler verletzt

YB-Spiel am Samstag, letztes Duell endete 3:8 für die Berner

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

64 Minuten lang hat Thun in der Champions-League-Quali Dinamo Zagreb alles abverlangt. Mit der Roten Karte gegen Captain Marco Bürki ist das Spiel aber gekippt und die Kroaten haben einen 0:2-Rückstand in ein 3:2 nach Verlängerung gedreht. Somit müssen die Berner Oberländer weiterhin um eine europäische Ligaphase und um die damit verbundenen Millioneneinnahmen kämpfen. Am Samstag wartet aber mit YB bereits der nächste Brocken. Im letzten Aufeinandertreffen gab es eine 3:8-Ohrfeige für den Schweizer Meister.

Die grosse Frage

Wie sehr haben die Thuner ihre Wunden geleckt? Nach dem Aus gegen Zagreb haderten viele Spieler mit der Art und Weise. Die Devise nach den Überstunden und der Reise ist klar: regenerieren, regenerieren, regenerieren. Doch die Niederlage muss auch im Kopf verarbeitet werden. Nach dem Startsieg gegen Luzern darf man jetzt aber in der Liga nicht den Fokus verlieren. Gegen YB steht ein Härtetest an, bevor es dann am Donnerstag bereits wieder gegen Vikingur aus Island in der Europa League ernst gilt.

Gesagt ist gesagt

«Die Liga hat uns ein gutes Startprogramm gemacht vor den englischen Wochen. Es ist also alles wunderbar», sagte Gian-Luca Privitelli nach dem Spiel in der kroatischen Hauptstadt. Es ist eine Kritik, die er bereits vor dem Hinspiel geäussert hat, da Zagreb am Wochenende kein Spiel gehabt hat. Und tatsächlich: Mit der Doppelbelastung haben die Thuner ein happiges Programm vor sich. Allerdings war schon mit dem Gewinn der Meisterschaft klar, dass die Thuner einige Strapazen auf sich nehmen müssen. Deshalb sagt Privitelli auch: «Wir stehen wieder auf!»

Die Blick-Prognose

Die Thuner sehen sich mit einer schwierigen Situation konfrontiert. YB ist gut in die Saison gestartet und hat aktuell keine wirkliche Doppelbelastung. Die Thuner werden derweil wieder rotieren müssen, um die Belastung zu steuern. Mit den Erinnerungen ans letzte Duell wird das eine enorm knifflige Sache, die drei Punkte im Berner Oberland zu halten – ein Remis wäre bereits ein Erfolg.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Dähler, Seiler, Bamert, Balaruban; Maier, Saiz, Zoukit, Derbaci; Gutbub, Ibayi

Wer fehlt?

Captain Marco Bürki fehlt gesperrt, dazu fehlen mit Mattias Käit und Genis Montolio zwei Spieler weiterhin verletzt.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach der 1. Runde:

Zoukit 5,0 Bamert 5,0 Gutbub 5,0

Hier gehts zur Übersicht aller Thun-Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder wird das Geschehen im Visana-Stadion leiten. Unterstützung erhält er von VAR Mirel Turkes.

Der Gegner

YB ist in Fahrt und will den zweiten Sieg in Serie eintüten. Dazu braucht es aber auch gegen das geschwächte Thun einen konzentrierten Auftritt, damit man das Derby siegreich gestalten kann – hier gehts zum YB-Inside.

2 Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., Basel – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Thun – YB, 20.30 Uhr

So., Vaduz – St. Gallen, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., Sion – Luzern, 16.30 Uhr

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