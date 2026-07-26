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Thun-Noten gegen Luzern
Meister Thun überzeugt bei Auftaktsieg durchs Band

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Spieler des FC Thun zum 3:1-Sieg gegen Luzern.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Kaum ist die erste Spielminute absolviert, drückt Stefan Knezevic den Ball über die Linie.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Stefan KreisReporter Fussball

Die Thuner Super-League-Saison ist erst acht Minuten alt und schon haben die Berner Oberländer ein potenzielles Tor des Monats zu bieten. Stark, wie Nico Maier nach einem Einwurf aus der Drehung volley mit rechts via Innenpfosten zum Ausgleich trifft. Und weil der ehemalige YB-Junior auch am zweiten Treffer per Freistoss beteiligt ist, wird er zum Besten gekürt. Auch Innenverteidiger Nicolas Bürgy erwischt einen Sahneabend, lässt sich einen Assist und ein Tor gutschreiben und feiert mit einem Golfschläger-Jubel. Insgesamt acht (!) von zehn Feldspielern tauscht Thun-Trainer Gian-Luca Privitelli im Vergleich zum 1:1 gegen Dinamo Zagreb aus. Was die uneingespielten Berner Oberländer aber nicht daran hindert, einen rotzfrechen Auftritt hinzulegen. 

Hinweis:

Zoukit bis 60., Balaruban bis 60., Maier bis 61., Derbaci bis 74. und Stewart bis 80. Minute.
Roth ab 60., Heule ab 60., Matoshi ab 61., Reichmuth ab 74. und Labeau ab 80. Minute – Matoshi, Reichmuth und Labeau zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
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1
2
3
2
FC Basel
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1
1
3
3
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
5
FC Lugano
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0
0
0
5
FC Sion
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0
0
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FC St. Gallen
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0
0
0
5
FC Vaduz
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0
0
0
5
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
11
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
12
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
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