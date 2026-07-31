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Wenigstens gibt Goalie Debüt
Bei Servette läuten in der Offensive die Alarmglocken

Bei Servette hat Goalie Edvinas Gertmonas seine Verletzung überstanden und darf sein Debüt im Tor geben. Das löst die Offensivprobleme der Genfer aber nicht – hier gibts das Inside der Westschweizer.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Edvinas Gertmonas kommt zu seinem Super-League-Debüt.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Die News der Woche

Edvinas Gertmonas wird am Samstag sein Debüt in der Super League geben. «Er wird in Zürich in der Startelf stehen, das kann ich bestätigen», sagt Jocelyn Gourvennec am Vorabend der Partie gegen den FCZ im Letzigrund. Der 30-jährige litauische Torhüter, der sich in der Saisonvorbereitung verletzt hat, wird zur neuen Nummer eins ernannt. Léo Besson sitzt zunächst auf der Bank, da Jérémy Frick weiterhin verletzt ist.

Die grosse Frage

Wie wird Servette seine Abschlussprobleme lösen? Die Grenats dominierten Basel am vergangenen Samstag, verloren aber 0:1, ohne nennenswerte Torgefahr auszustrahlen. Junior Kadile und Thomas Lopes fallen weiterhin verletzt aus. Es steht nicht zur Diskussion, dass es den Servettiens an Durchschlagskraft im Angriff mangelt. Stürmer Florian Ayé, der gegen den FC Basel Probleme hatte, steht unter starker Kritik der Fans.

Gesagt ist gesagt

«Wir würden Timothé sehr gerne behalten. Das weiss er ganz genau. Er ist wichtig für unser Team. Aber im Transferfenster weiss man nie. Solange er bei uns ist, machen wir das Beste daraus und tun alles, um ihn zu halten», sagt der neu verpflichtete Linksverteidiger Bradley Mazikou. Wie alle anderen ist auch er unsicher, was die Zukunft seines neuen Kapitäns angeht. Timothé Cognat geht weiterhin davon aus, diesen Sommer zu wechseln; der Verein setzt auf ihn und hat ihm sogar die Kapitänsbinde gegeben. Wie wird diese Geschichte wohl enden?

Die Blick-Prognose

Servette wird diesen Samstag im Letzigrund-Stadion konkurrenzfähig sein. Die Herausforderung besteht nun darin, Tore zu erzielen, was ohne ihren Offensivmotor Junior Kadile schwierig erscheint. Der Angriff war gegen Basel zu schwach, und es gibt keine Garantie, dass es diesen Samstag gegen den FC Zürich besser laufen wird. Die Rettung könnte, wie so oft, von Altmeister Miroslav Stevanovic kommen, der diese Woche seinen 36. Geburtstag feierte.

Mögliche Aufstellung

Gertmonas; Maceiras, Rouiller, Burch, Mazikou; Cognat, Naressi; Lambourde, Stevanovic, Njoh; Mraz.

Wer fehlt?

Thomas Lopes, Jérémy Frick, Yoan Severin und Junior Kadile (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach der 1. Runde:

  1. Cognat 4,0
  2. Rouiller 4,0
  3. Besson 4,0

Hier gehts zur Übersicht aller Servette-Noten.

Der Schiedsrichter

Schiedsrichter Johannes von Mandach ist mit der Leitung des Spiels im Letzigrund betraut worden. Alessandro Dudic unterstützt aus dem VAR-Raum.

Der Gegner

Der FC Zürich feiert Geburtstag! Pünktlich zum 130. Jubiläum wollen die Zürcher die ersten drei Punkte einfahren. Trotzdem stellt man beim FCZ einen Zuschauerschwund fest – hier kommt das Inside des FC Zürich.

2

Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr
Sa., Basel – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Thun – YB, 20.30 Uhr
So., Vaduz – St. Gallen, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., Sion – Luzern, 16.30 Uhr

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1
2
3
2
FC Thun
FC Thun
1
2
3
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Basel
FC Basel
1
1
3
6
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
8
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
8
FC Zürich
FC Zürich
1
-1
0
10
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
11
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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