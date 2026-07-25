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Servette-Noten zur Startpleite
Die Genfer Offensive fällt komplett durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Servette-Noten zum 0:1 gegen Basel.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Zan Celars Penalty entscheidet eine zähe Partie.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Florian RazReporter Fussball

Drei Neue hat Servette im Vergleich zur letzten Saison in der Startformation. Zwei können erst ansatzweise zeigen, warum sie eine Verstärkung sein könnten. Der dritte sollte eigentlich gar nie spielen.

Mathis Lambourde auf dem rechten Flügel kann seine Dribblings nicht in gute Schüsse oder gelungene Flanken ummünzen. Pedro Naressi wirkt im defensiven Mittelfeld extrem selbstbewusst. Aber der Brasilianer und sein Nebenmann Timothé Cognat müssen sich noch besser absprechen, wer im Spielaufbau wann in welchem Raum auftaucht.

Und Goalie Léo Besson wäre nie ins Tor gestellt worden, wären nicht gleich die Nummern 1 und 2 im Genfer Tor verletzt. Der Cupfinal-Goalie von Lausanne-Ouchy bekommt einen Schuss auf sein Tor: den spielentscheidenden Penalty.

Florian Ayé steht sinnbildlich für schwache Offensive

Das Servette-Spiel leidet daran, dass es merkwürdig lahm und unentschlossen ist. Stürmer Florian Ayé kämpft mit Ball und Gegenspielern – und verliert meist gegen beide. Bradley Mazikou und Lilian Njoh auf links sind unfassbar ungenau in ihren Offensivaktionen.

Miroslav Stevanovic schliesst einmal gefährlich ab – und ist sonst viel zu wenig zu sehen. Cognat schiesst einmal aus zwölf Metern so schwach, dass man nicht sicher ist, ob es der Ball ohne Basler Abwehraktion überhaupt bis zur Torlinie geschafft hätte.

Bleibt Houboulang Mendes, der mit einem unnötigen Foul das Spiel entscheidet. «Umstritten» findet Trainer Jocelyn Gourvennec den Elfmeter. Er könnte auch einfach sagen, dass Mendes’ Aktion blöd war.

Der könnte einen seiner letzten Auftritte als Startspieler erlebt haben. Für seine Position hat Servette im Sommer Quentin Maceiras geholt, der aber gegen Basel offenbar noch nicht fit genug ist, um von Anfang an zu spielen.

Hinweis: Ayé bis 69., Lambourde bis 78., Njoh bis 85., Mendes bis 85. Minute.

Mraz ab 69., Ouattara ab 78., Nunez ab 85., Maceiras ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

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