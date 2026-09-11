Stade-Lausanne-Ouchy baut die Tabellenführung in der Challenge League aus. Erster Verfolger ist neu Winterthur, da Yverdon gegen Rapperswil-Jona verliert. Schlusslicht Nyon bleibt weiter ohne Sieg.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Winterthur bleibt an der Spitze der Challenge League dran. Die Eulachstädter gewinnen bei Étoile Carouge mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels erzielt Théo Golliard in der 53. Minute.

Damit überholt Winterthur das bisher zweitplatzierte Yverdon, das parallel bei Rapperswil-Jona 0:2 verliert. Yannis Ryter per Penalty in der 70. Minute und Lorik Emini in der Nachspielzeit treffen.

Um noch näher an Leader Stade-Lausanne-Ouchy heranzurücken, reicht Winti der Mini-Sieg in Genf aber nicht. Ouchy fertigt seinerseits nämlich den FC Wil zu Hause gleich mit 4:0 ab. Malko Sartoretti, Ex-Sion-Spieler Théo Bouchlarhem, Captain Nicola Sutter und Jordi Tur heissen die Torschützen. So führen die Waadtländer die Challenge League nun mit fünf Punkten Vorsprung an.

Im vierten Freitagsspiel kehrt Xamax bei Stade Nyonnais nach vier Pleiten in Serie zum Siegen zurück. Nach der Führung durch Eris Abedini (31.) kommt das Schlusslicht umgehend durch ein Eigentor von Leon Bergsma zum Ausgleich (33.). In der Schlussphase sorgt Peter Ambrose mit einem Doppelpack dann aber doch noch für den verdienten Auswärtssieg (72. und 84.). Nyon wartet auch nach acht Runden weiter auf den ersten Sieg.

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