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Perfektes Beyer-Zuspiel – Golliard erlöst dominanten FCW
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Highlights im Video:Perfektes Beyer-Zuspiel – Golliard erlöst dominanten FCW

Ouchy baut Tabellenführung aus
Winterthur feiert Mini-Sieg in Genf

Stade-Lausanne-Ouchy baut die Tabellenführung in der Challenge League aus. Erster Verfolger ist neu Winterthur, da Yverdon gegen Rapperswil-Jona verliert. Schlusslicht Nyon bleibt weiter ohne Sieg.
Publiziert: 11.09.2026 um 23:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
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Der FC Winterthur gewinnt dank eines Treffers von Théo Golliard mit 1:0 bei Étoile Carouge.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC Winterthur bleibt an der Spitze der Challenge League dran. Die Eulachstädter gewinnen bei Étoile Carouge mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels erzielt Théo Golliard in der 53. Minute. 

Damit überholt Winterthur das bisher zweitplatzierte Yverdon, das parallel bei Rapperswil-Jona 0:2 verliert. Yannis Ryter per Penalty in der 70. Minute und Lorik Emini in der Nachspielzeit treffen. 

Um noch näher an Leader Stade-Lausanne-Ouchy heranzurücken, reicht Winti der Mini-Sieg in Genf aber nicht. Ouchy fertigt seinerseits nämlich den FC Wil zu Hause gleich mit 4:0 ab. Malko Sartoretti, Ex-Sion-Spieler Théo Bouchlarhem, Captain Nicola Sutter und Jordi Tur heissen die Torschützen. So führen die Waadtländer die Challenge League nun mit fünf Punkten Vorsprung an. 

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Im vierten Freitagsspiel kehrt Xamax bei Stade Nyonnais nach vier Pleiten in Serie zum Siegen zurück. Nach der Führung durch Eris Abedini (31.) kommt das Schlusslicht umgehend durch ein Eigentor von Leon Bergsma zum Ausgleich (33.). In der Schlussphase sorgt Peter Ambrose mit einem Doppelpack dann aber doch noch für den verdienten Auswärtssieg (72. und 84.). Nyon wartet auch nach acht Runden weiter auf den ersten Sieg.

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Challenge League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
8
14
20
2
FC Winterthur
FC Winterthur
8
10
15
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
8
5
15
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
8
-2
12
5
FC Aarau
FC Aarau
7
-1
11
6
SC Kriens
SC Kriens
7
2
10
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
8
-1
9
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
8
-4
7
9
FC Wil
FC Wil
8
-11
6
10
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
8
-12
2
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
FC Wil
FC Wil
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
FC Winterthur
FC Winterthur
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
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        Challenge League
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        Stade-Lausanne-Ouchy
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        Rapperswil-Jona
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        Stade Nyonnais
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        FC Wil
        FC Wil
        Neuchâtel Xamax
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        FC Winterthur
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        Yverdon Sport FC
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