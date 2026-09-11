Am Samstag trifft der FCSG auf jenen Stürmer, den man vor einem Jahr fast verpflichtet hätte. Hier gehts zum Espen-Inside.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Verletzung von Leitwolf Lukas Görtler. Ohne ihren Captain holen die Espen im Schnitt 0,25 Punkte weniger pro Match. Die Abhängigkeit vom Mittelfeldspieler ist entsprechend gross. «Positiv ist, dass er nicht operiert werden musste», sagt Coach Enrico Maassen. Und er hofft, dass er schon bald wieder auf seinen wichtigsten Mann zählen kann: «Auch wenn es eine optimistische Einschätzung von mir ist, hoffe ich, dass er nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen wird.» Heisst: Am 11. Oktober im Heimspiel gegen Lausanne.

Die grosse Frage

Wer ersetzt den Unersetzbaren? Viel spricht dafür, dass Carlo Boukhalfa zusammen mit Leon Frokaj auf der Doppel-Acht auflaufen wird. Auch Christian Witzig, Mihailo Stevanovic, Betim Fazliji oder Lukas Daschner könnten jene Position ausfüllen. Letztgenannter darf sich nach der Rückkehr von Behar Neziri berechtigte Hoffnungen machen, wieder offensiver agieren zu können. Oder um es mit Enrico Maassen zu sagen: «Beim FC St. Pauli war er einst Stürmer und hat dort hervorragende Spiele gemacht. Er kann aber auch auf der Acht und in der Innenverteidigung spielen.» Auch Witzig ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Ein Fakt, den Maassen zu schätzen weiss: «Es ist schön, wenn man mehrere Spieler im Kader hat, die polyvalent sind.»

Gesagt ist gesagt

«Wir haben uns für Alessandro Vogt entschieden!» Vor einem Jahr hätte der FCSG Sions Tor-Maschine Winsley Boteli verpflichten können, weil die Espen aber mit Alessandro Vogt bereits einen jungen Stürmer im Kader hatten, entschied man sich gegen einen Deal. Boteli selbst soll nicht abgeneigt gewesen sein, in die Ostschweiz zu wechseln. Laut Blick-Infos weilte er gar zweimal in St. Gallen, am Ende aber geht das Sturm-Juwel leihweise von Gladbach zum FC Sion. Der Rest ist Geschichte. Die Walliser ziehen die Kaufoption von knapp drei Millionen und werden irgendwann wohl ein Vielfaches davon an Ablöse einnehmen.

Die Blick-Prognose

Guckt man auf die Daten, wirds ein Spiel auf Augenhöhe. Beide haben in dieser Saison praktisch denselben Wert, was die erwartbaren Tore angeht. Der FCSG kommt auf 2,08 pro Spiel, Sion auf 2,04. Die Ostschweizer schiessen 20 Mal aufs gegnerische Tor, Sion 18 Mal. Heisst: Eine Nullnummer wirds kaum geben, stattdessen spricht viel für eine torreiche Affiche.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Ruiz, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Boukhalfa, Frokaj, Owusu; Witzig, Baldé.

Wer fehlt?

Görtler, Konietzke, May, Efekele, Weibel, Ambrosius, Gaal (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Watkowiak 5,0 Scherrer 5,0 Stevanovic 4,2

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Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich wird das Spiel leiten, ihm zur Seite stehen mit Guillaume Maire und David Huwiler zwei Assistenten. Vierter Offizieller ist Marijan Drmic, im VAR-Room sitzt Alessandro Dudic.

Der Gegner

Der FC Sion hat eine erfolgreiche englische Woche hinter sich. Drei Spiele und zwei Siege lassen sich sehen. Einziger Wermutstropfen: die Niederlage gegen Lugano im Spitzenkampf. Trotzdem sind die Walliser gewillt, den dritten Sieg in Folge zu holen.

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8 Runde

Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr

Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr

Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr

So., FCZ – Vaduz 14.00 Uhr

So., Lausanne – Servette 16.30 Uhr

So., Luzern – FCB 16.30 Uhr

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