Wer wird Nachfolger von Stephan Lichtsteiner? Die Suche läuft seit Wochen auf Hochtouren, beim Vollzug harzt es allerdings noch. Sandro Wagner soll kein Thema sein.

Tobias Wedermann Fussballchef

Zum dritten Mal in den letzten 16 Monaten sucht der FC Basel einen Trainer. Ludovic Magnins Amtszeit dauerte 209 Tage, diejenige von Stephan Lichtsteiner 226 Tage. Die Suche nach einem Nachfolger für den am Mittwoch geschassten Ex-Nati-Captain läuft bereits seit Wochen mit Blick auf die Entwicklung des Teams, die unter Lichtsteiner immer mehr mit Sorge beobachtet wurde.

Beim Spiel in Luzern am Sonntag wird der bisherige Assistenztrainer Luigi Nocentini (37) an der Seitenlinie stehen, der noch aus dem Staff von Fabio Celestini stammt und im Sommer 2025 mit dem FCB das Double gewonnen hat. Gut möglich, dass der Italiener das Team auch noch eine Woche später im Heimspiel gegen St. Gallen betreuen wird.

Denn obwohl man sich klubintern auf das Profil des Lichtsteiner-Nachfolgers geeinigt hat, wird der neue Mann voraussichtlich erst vor der knapp dreiwöchigen Länderspielpause Ende September übernehmen. Laut Blick-Informationen wird er ganz sicher aus dem Ausland kommen und soll unbefleckt sein im Schweizer Fussball. Darüber hinaus soll er bereits über Erfahrung auf höchstem Level verfügen, nachdem man mit Lichtsteiner auf einen Neuling gesetzt hatte.

Wer kein Thema sein soll

Den Entscheid, wer es wird, trifft Andreas Herrmann, der neue Technische Direktor, der im Frühling von Manchester United gekommen ist und bereits den gesamten Transfersommer zu verantworten hat. Aus dem Klubumfeld ist zu hören, dass der 35-Jährige einen klaren Plan hat mit einer Wunschlösung sowie einem engen Kandidatenkreis an Alternativen. Aktuell soll es zumindest bei der Wunschlösung noch an der Einigung oder den Ablösemodalitäten mit dem bisherigen Klub hapern.

Dem Profil und den Vorstellungen des FCB entsprechend ist Ex-Augsburg-Trainer Sandro Wagner (38) laut Blick-Informationen entgegen den aktuellen Medienberichten in Deutschland kein Thema. Auch Schweizer Varianten wie Mario Frick oder Giorgio Contini (beide 52) passen nicht ins Profil. Beim zuletzt ebenfalls gehandelten Nenad Bjelica (55) gibt es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt keine Gespräche.

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