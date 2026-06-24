Stan Wawrinka gehört zu den grössten Schweizer Sportlern der letzten Jahrzehnte. Der Romand gewann drei Grand-Slam-Titel, holte Olympia-Gold und schrieb Tennisgeschichte. Doch nicht nur seine Erfolge auf dem Platz interessieren die Menschen:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alter: 41 Jahre

Kinder: 1 Tochter (Alexia)

Grand-Slam-Titel: 3

Höchstes ATP-Ranking: Platz 3

ATP-Preisgeld: über 38 Mio. US-Dollar

Freundin: aktuell keine öffentlich bestätigte Beziehung

Stanislas «Stan» Wawrinka spielt seit 2002 auf der ATP World Tour. Wie reich ist er? Hat der Tennisstar eine Freundin? Und wie viele Grand-Slam-Titel hat er eigentlich gewonnen? Rund um den Lausanner interessieren sich die Menschen längst nicht nur für seine Erfolge auf dem Tennisplatz. Wir haben die häufigsten Google-Fragen zu Stan Wawrinka gesammelt und beantworten sie im Faktencheck – von seinem Privatleben über seine Familie bis zu den grössten Meilensteinen seiner Karriere.

1 Stan Wawrinka Freundin: Ist der Tennisstar vergeben?

Diese Frage gehört seit Jahren zu den meistgesuchten rund um den Tennisstar. Eine klare Antwort gibt es allerdings nicht. Stan Wawrinka hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Aktuell gibt es keine öffentlich bestätigte Partnerin. Entsprechend wäre jede Aussage über eine mögliche Freundin reine Spekulation. Bekannt ist, dass Wawrinka von 2009 bis 2015 mit der Schweizer TV-Moderatorin Ilham Vuilloud verheiratet war.

2 Wie reich ist Stan Wawrinka?

Wie hoch das Vermögen von Stan Wawrinka tatsächlich ist, weiss nur er selbst. Verlässliche Angaben dazu existieren nicht. Öffentlich bekannt sind dagegen seine Karriereeinnahmen auf der ATP-Tour. Dort hat der Schweizer im Verlauf seiner Laufbahn mehr als 38 Millionen US-Dollar an Preisgeldern verdient. Hinzu kommen Sponsorenverträge, Werbedeals und weitere Einnahmequellen. Ein konkretes Vermögen lässt sich daraus aber nicht seriös berechnen.

3 Stan Wawrinka Kinder: Hat er Nachwuchs und wie alt ist seine Tochter?

Ja. Stan Wawrinka hat eine Tochter. Alexia wurde 2010 geboren und ist heute 16 Jahre alt. Der Tennisprofi spricht nur selten öffentlich über seine Familie und schützt seine Tochter weitgehend vor dem Medieninteresse. Die mittlerweile 16-jährige Alexia ist hin und wieder bei den Spielen ihres Vaters auf der Tribüne zu sehen, etwa bei den Swiss Indoors in Basel, wo sie ihn tatkräftig unterstützt. Weitere Kinder sind öffentlich nicht bekannt.

4 Kann Stan Wawrinka Deutsch?

Ja. Stan Wawrinka spricht Deutsch. Seine Muttersprache ist Französisch, da er im Kanton Waadt aufgewachsen ist. Als Schweizer Spitzensportler gibt er aber regelmässig Interviews auf Deutsch und Englisch. Besonders im Davis Cup und bei Turnieren in der Deutschschweiz zeigte sich immer wieder, dass er problemlos auf Deutsch kommunizieren kann.

5 Stan Wawrinka Ranking: Welchen Weltranglistenplatz erreichte er?

Sein Karrierehoch erreichte Wawrinka am 27. Januar 2014. Damals stand er auf Platz 3 der ATP-Weltrangliste. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Schweizer Tennisspielern der Geschichte. Den Sprung an die Spitze der Weltrangliste schaffte er zwar nie, hielt sich aber über viele Jahre konstant in der Weltspitze.

6 Stan Wawrinka Grand-Slam-Siege : Welche Einzel- Titel gewann er?

Stan Wawrinka gewann drei Grand-Slam-Titel im Einzel und gehört damit zu den erfolgreichsten Tennisspielern der Schweizer Geschichte. 2008 gewann er mit Roger Federer im Doppel Olympia-Gold. Sein sportlicher Durchbruch kam 2014, als er mit dem Sieg bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Titel holte und sich endgültig in der absoluten Weltspitze etablierte.

Seine grössten Triumphe im Einzel:

Australian Open 2014 gegen Rafael Nadal

French Open 2015 gegen Novak Djokovic

US Open 2016 gegen Novak Djokovic

Besonders bemerkenswert: Bei allen drei Grand-Slam-Siegen setzte sich Wawrinka gegen Spieler durch, die die Ära vor Sinner und Alcaraz massgeblich prägten. Hier blickt Wawrinka auf seine vergangenen Erfolge.

7 Stan Wawrinka Preisgeld: Wie viel hat er verdient?

Mit über 38 Millionen US-Dollar Preisgeld zählt Wawrinka zu den erfolgreichsten Verdienern der Tennisgeschichte. Allein durch Turniereinnahmen spielte der Schweizer einen Millionenbetrag ein. Sponsoreneinnahmen und Werbeverträge sind darin nicht enthalten. Die tatsächlichen Gesamteinnahmen dürften daher deutlich höher liegen.

8 Stan Wawrinka: Seit wann ist er Profi?

Stan Wawrinka wurde 2002 Tennisprofi. Seitdem bestritt er Hunderte ATP-Turniere und gewann 16 Titel im Einzel. Zu seinen Karrierehöhepunkten zählen neben den Grand-Slam-Siegen auch der Triumph beim Masters-1000-Turnier von Monte Carlo sowie die olympische Goldmedaille im Doppel mit Roger Federer im Jahr 2008. Einblicke in seine Juniorenzeit gibt er hier in diesem Video.

9 Stan Wawrinka Alter: Wie alt ist der Tennisstar heute?

Stan Wawrinka wurde am 28. März 1985 in Lausanne geboren. Heute ist er 41 Jahre alt. Damit gehört er zu den erfahrensten Spielern auf der ATP-Tour. Trotz zahlreicher Verletzungen und Operationen kämpft sich der Schweizer immer wieder zurück und tritt noch immer gegen deutlich jüngere Gegner an. Zu seinem runden 40. Geburtstag erklären Schweizer Tennis-Exponenten im Blick, wie und weshalb der dreifache Grand-Slam-Champion Legenden-Status hat.

10 Stan Wawrinka, Wimbledon 2026: Ist das sein letztes Turnier?

Stan Wawrinka soll gemäss Organisatoren im Sommer 2026 ein letztes Mal in Wimbledon aufschlagen. Der Romand erhielt eine Wildcard für das traditionsreiche Grand-Slam-Turnier in London (29. Juni bis 12. Juli 2026). Damit wird der heute 41-Jährige trotz seines aktuellen Rankings ausserhalb der Top 100 im Hauptfeld starten. Für Wawrinka ist es eine besondere Ehre: Wimbledon ist der einzige Grand Slam, den er in seiner Karriere nie gewinnen konnte. Seine besten Resultate an der Church Road waren zwei Viertelfinals. Die Teilnahme gilt als Teil seiner Abschiedstournee auf der ATP-Tour. Nach emotionalen letzten Auftritten in Melbourne und Paris erhält er damit auch in London einen würdigen Abschluss auf einer seiner wichtigsten Tennisbühnen.

Ein Tennis-Star voller Geschichten

Ob auf dem Court oder im Privatleben – Stan Wawrinka bleibt für viele Fans ein Spieler voller Geschichten. Drei Grand-Slam-Titel, Olympia-Gold und unzählige grosse Matches haben ihn längst zu einer Schweizer Tennislegende gemacht. Und auch wenn er sportlich im Herbst seiner Karriere steht, zeigt der Blick auf die meistgesuchten Google-Fragen: Das Interesse an Wawrinka ist ungebrochen.