Eigentlich hätte Belinda Bencic zur Vorbereitung auf Wimbledon die beiden Rasenturniere im Queen's Club und Berlin bestreiten wollen. Daraus wird nun aber nichts – die Ostschweizerin ist verletzt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die bitteren Nachrichten verkündet Belinda Bencic (29) am Mittwoch auf ihrem Instagram-Kanal: «Es tut mir sehr leid, dass ich in dieser Woche auf Queen's und nächste Woche auf Berlin verzichten muss.» Sie habe sich eine leichte Verletzung am Knöchel zugezogen und brauche etwas Pause, um die Blessur vollständig auszuheilen.

Damit verpasst Bencic die beiden geplanten Rasen-Events vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 29. Juni). Im Londoner Queen's Club hätte sie es nach einem Freilos zum Auftakt im Achtelfinal mit der Britin Harriet Dart (29/WTA 160) zu tun bekommen. Nach Bencics Forfait kommt es nun also nicht zum zweiten Aufeinandertreffen der beiden Spielerinnen auf der WTA-Tour.

Für Wimbledon, das Major-Turnier auf ihrer «liebsten Unterlage», soll Bencic dann aber wieder bereit sein, wie sie in ihrer Instagram-Story ebenfalls ankündigt.