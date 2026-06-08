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Die Rückkehr von King Roger
Federer wird bei Showmatch in New York aufschlagen

Roger Federer wird im Vorfeld der US Open in New York zum Schläger greifen. Neben der Schweizer Tennis-Legende stehen drei weitere US-Open-Sieger für dieses Spektakel auf dem Court.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Roger Federer kehrt in New York auf den Court zurück.
Foto: Getty Images
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Tennis-Fans aufgepasst! Roger Federer (44) kehrt für ein Highlight zurück auf den Court. Im Vorfeld der diesjährigen US Open wird die Schweizer Tennis-Ikone ein einmaliges Showmatch in New York bestreiten – dort, wo er von 2004 bis 2008 fünfmal hintereinander den Grand-Slam-Titel holte.

Wie die US Open auf ihrer offiziellen Seite verkünden, findet das Event am 25. August im geschichtsträchtigen Arthur-Ashe-Stadion statt. Das Teilnehmerfeld verspricht Nostalgie pur: Neben Federer werden der US-Open-Sieger von 2003, Andy Roddick (43), sowie die beiden legendären New-York-Champions Andre Agassi (56) und John McEnroe (67) auf dem Platz stehen.

Dieses ultimative Nostalgie-Match verspricht ein echtes Fest für jeden Tennisliebhaber zu werden.

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