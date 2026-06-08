Roger Federer wird im Vorfeld der US Open in New York zum Schläger greifen. Neben der Schweizer Tennis-Legende stehen drei weitere US-Open-Sieger für dieses Spektakel auf dem Court.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Tennis-Fans aufgepasst! Roger Federer (44) kehrt für ein Highlight zurück auf den Court. Im Vorfeld der diesjährigen US Open wird die Schweizer Tennis-Ikone ein einmaliges Showmatch in New York bestreiten – dort, wo er von 2004 bis 2008 fünfmal hintereinander den Grand-Slam-Titel holte.

Wie die US Open auf ihrer offiziellen Seite verkünden, findet das Event am 25. August im geschichtsträchtigen Arthur-Ashe-Stadion statt. Das Teilnehmerfeld verspricht Nostalgie pur: Neben Federer werden der US-Open-Sieger von 2003, Andy Roddick (43), sowie die beiden legendären New-York-Champions Andre Agassi (56) und John McEnroe (67) auf dem Platz stehen.

Dieses ultimative Nostalgie-Match verspricht ein echtes Fest für jeden Tennisliebhaber zu werden.