F1-Kalender 2025 In Spa erfolgt der Auftakt in die zweite Saisonhälfte

Nach drei Wochen Pause gehts in der Königsklasse des Motorsports wieder heiss zu und her. In Spa wird die zweite Saisonhälfte gleich mit einem Sprintwochenende eröffnet. Hier gibts alle Termine der F1-Saison 2025.

Publiziert: 23.07.2025 um 17:00 Uhr | Aktualisiert: vor 19 Minuten