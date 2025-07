1/6 Erstes Podium in seiner Karriere: Nico Hülkenberg feiert in Silverstone den dritten Platz. Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts Sauber-Team startet in Spa mit Herausforderungen und Hoffnungen

Regenwahrscheinlichkeit könnte Sprintrennen und Hauptrennen beeinflussen

Sauber punktete bisher nur einmal im Sprint: Bottas 7. in Imola 2022

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die Hinwiler Resultate von 2024 auf dem Ardennenkurs wären diese Woche dort eine Enttäuschung. Bottas (14.) kam zwar in den zweiten Teil der Qualifikation, wurde dann im Rennen nur 15. Zhou musste als letzter starten, bekam zusätzlich noch drei Strafplätze, weil er Verstappen behindert hatte. Beim GP fiel der Chinese nach vier Runden als einziger mit technischen Problemen aus – 19. Platz.

Mit Regen noch gefährlicher

Der Start in die zweite WM-Halbzeit bringt nach Shanghai und Miami das dritte Sprintrennen. Es könnte am Samstag in Spa nass werden, wie am Renntag. Wundern tut sich beim GP Belgien niemand mehr über das Wetter.

In Silverstone hat es Sauber auf der Triumphfahrt aufs Podest geholfen. Hülkenberg nahm das Geschenk des Himmels nach 238 vergeblichen Versuchen dankend an. «Ein Tag, den ich nie vergessen werde. Und jetzt gehts zum nächsten Klassiker!»

«Die meisten Mängel sind weg»

Auf den 7004 Metern lauern ab Freitag viele Gefahren. Viele reden von der Hölle voller Herausforderungen, auch wenn die berühmte Senke Eau Rouge schon längst mit Vollgas gemeistert wird.

Bei Sauber hat die Entwicklung seit Barcelona praktisch nie Halt gemacht. Vor allem der Unterboden, der auch den Abtrieb verbessert, wurde fast zur Perfektion ans Auto gezaubert. Hülkenberg: «Die vielen kleinen Mängel sind weg. Jetzt haben wir ein Rennauto, das im Mittelfeld dabei ist!»

Sauber: Nur einmal Siebter

Den gewaltigen Sprung vor zehn Tagen vom 9. auf den 6. WM-Rang gilt es am Wochenende zu verteidigen. Das wird mit 41 Punkten schwer, da Racing-Bulls-Honda und Aston-Martin-Mercedes nur fünf Zähler zurückliegen.

Und im Sprint (bisher 20 Rennen) punktete Sauber nur einmal – 7. Bottas in Imola 2022. Der Finne hatte beim Start der neuen Disziplin 2021 gleich zwei der drei Sprints für Mercedes gewonnen.