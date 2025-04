1/5 Max Verstappen gewann die beiden letzten GP von Bahrain. Foto: IMAGO/ANP

Darum gehts Max Verstappen hat schlechte Karten für dritten Sieg in Serie

Romain Grosjean überlebte 2020 heftigen Crash mit Feuerball

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Michael-Schumacher-Kurve und berüchtigter Turn 10

Erst vergangenes Jahr feierte der Bahrain International Circuit sein 20. Jubiläum und zählt damit zur jüngeren Hälfte der Rennstrecken im F1-Kalender 2025. Auf dem 15 Kurven umfassenden Track konnte anders als beispielsweise in Suzuka während der Pandemie gefahren werden. Gänzlich ohne Unterbruch kam die Strecke seit dem ersten GP von 2004 dennoch nicht aus.

Aufgrund politischer Unruhen im Rahmen des arabischen Frühlings musste jener von 2011 abgesagt werden. Und auch Corona hatte insofern einen Einfluss auf die Strecke, als dass 2020 gleich zwei Rennen in Bahrain ausgetragen wurden. Erst auf der heutigen Streckenführung, eine Woche später zwar am selben Ort, allerdings mit anderer Streckenvariante.

Auf 57 Runden absolvieren die 20 F1-Piloten dieser Saison 308,238 km, wobei eine Umrundung (5,412 km) etwas mehr als 1:30 Minute dauert. Wegen der tagsüber hohen Temperaturen findet der GP von Bahrain, wie auch der zweite Wüsten-GP in Abu Dhabi, in der Dämmerung statt und endet im Dunkeln. Gefahren wird dabei unter Flutlicht.

2014 wurde einer der ganz Grossen dieses Sports in einer Kurve verewigt. Gleich der erste Richtungswechsel nach der Start-Ziel-Geraden heisst seit nunmehr elf Jahren Michael-Schumacher-Kurve. Besonders schwierig zu fahren ist Turn 10. Dabei handelt es sich um eine blinde Kurve, für die man bereits in Kurve 9 zu bremsen beginnen muss, ohne den folgenden Richtungswechsel sehen zu können.

Zudem lastet eine enorme Kraft auf den äusseren Reifen, was schnell in einem stehenden Rad enden kann. Wer sich an dieser Stelle verbremst, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auf der folgenden Gerade mit DRS überholt. Der Topspeed beträgt 330 km/h.

Verhindert Bahrain-Fluch den Verstappen-Hattrick?

Aufgrund kultureller Traditionen wird in Bahrain bei der Siegerehrung auf die traditionelle Champagner-Dusche verzichtet. Anstelle des Alkohols spritzen die drei schnellsten Fahrer des Tages sowie ein Mitglied des Siegerteams Rosenwasser vom Podest. Welche diese sind, wird sich zeigen müssen. Bewahrheitet sich die Statistik, siehts für Verstappen jedoch düster aus.

Seit der Premiere von 2004 kam es insgesamt achtmal vor, dass ein Fahrer seinen Triumph aus dem Vorjahr verteidigen konnte. Nie schaffte jemand jedoch einen Hattrick. Da der Holländer sowohl den GP von Bahrain 2023 als auch jenen 2024 für sich entscheiden konnte, hat er statistisch gesehen schlechte Karten, einen dritten Sieg aneinander zu reihen.

Der Bahrain International Circuit war auch Schauplatz einer der grössten Schreckmomente der jüngeren F1-Geschichte. Beim Rennen von 2020 crashte Romain Grosjean in seinem Haas mit 191 km/h in die Leitplanke, woraufhin sein Auto in der Mitte zerbrach und in Flammen aufging. Obwohl sich der Franzose erst nach 28 Sekunden aus dem Feuer befreien konnte, überstand er den Unfall glücklicherweise ohne ernsthafte Verletzungen.

Rekordmann Hamilton fehlt nach wie vor Schumis Bestmarke

Gleich zweimal in zwei aufeinanderfolgenden Jahren konnte Lewis Hamilton auf dem Bahrain International Circuit gewinnen. 2014 und 2015 holte er wie 2019 und 2020 den Sieg und wurde am Ende der Saison Weltmeister. Auch bei seinem fünften (Rekord) und letzten Triumph von 2021 hätte er wohl den Weltmeistertitel geholt, wäre da nicht das denkwürdige Saisonfinale mit dem Safety-Car in Abu Dhabi gewesen, wo sich der Brite von Verstappen in der letzten Runde hat überholen lassen müssen und dadurch den WM-Titel verlor.

Weil 2010 die F1 ihr 60-jähriges Jubiläum auf der Langstrecken-WM-Pistenversion feierte und 2020 wegen Corona ein zweites Rennen auf dem Circuit ausgetragen wurde, fanden bereits auf drei verschiedenen Streckenführungen Formel-1-Events statt. Auf der klassischen Rennstrecke, die auch in diesem Jahr gemeistert werden muss, wurde gleich im Eröffnungsjahr der bis heute geltende Rundenrekord aufgestellt. Kein Geringerer als Michael Schumacher benötigte 2004 nur 1:30:252 Minuten. Im selben Rennen sollte er den einzigen Bahrain-Sieg seiner Karriere holen.