Darum gehts
- Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
- Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
- Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Der Formel-1-Kalender der Saison 2025
Was kaum für möglich gehalten wurde, ist eingetreten: Die Fahrer-WM entscheidet sich tatsächlich im allerletzten Rennen der Saison. Nebst den beiden McLaren-Piloten Norris und Piastri mischt Verstappen munter mit und weist derzeit zweifelsohne die beste Form auf. Seit der Sommerpause stand er in allen neun Rennen auf dem Podest und holte fünf Siege, zwei bei den letzten beiden GP in Las Vegas und Katar. Und trotzdem kann er anders als Norris nicht aus eigener Kraft Weltmeister werden. In Abu Dhabi dürfen sich Fans auf ein packendes Rennen freuen, wenn die F1-Motoren zum letzten Mal in dieser Saison aufheulen und es für gleich drei Fahrer heisst: Alles oder nichts.
Bevorstehende F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Uhrzeit (MEZ)
|24
|7. Dezember
|VAE, Abu Dhabi
|14 Uhr
Vergangene F1-Rennen
|Runde
|Datum
|GP von
|Sieger 2025
|1
|16. März
|Australien, Melbourne
|Lando Norris (Gb)
|2
|23. März
|China, Shanghai
|Oscar Piastri (Aus)
|3
|6. April
|Japan, Suzuka
|Max Verstappen (Ho)
|4
|13. April
|Bahrain, Sakhir
|Oscar Piastri (Aus)
|5
|20. April
|Saudi-Arabien, Jeddah
|Oscar Piastri (Aus)
|6
|4. Mai
|Miami, Miami
|Oscar Piastri (Aus)
|7
|18. Mai
|Emilia-Romagna, Imola
|Max Verstappen (Ho)
|8
|25. Mai
|Monaco, Monte-Carlo
|Lando Norris (Gb)
|9
|1. Juni
|Spanien, Barcelona
|Oscar Piastri (Aus)
|10
|15. Juni
|Montreal, Kanada
|George Russell (Gb)
|11
|29. Juni
|Österreich, Spielberg
|Lando Norris (Gb)
|12
|6. Juli
|Grossbritannien, Silverstone
|Lando Norris (Gb)
|13
|27. Juli
|Belgien, Spa
|Oscar Piastri (Aus)
|14
|3. August
|Ungarn, Hungaroring
|Lando Norris (Gb)
|15
|31. August
|Niederlande, Zandvoort
|Oscar Piastri (Aus)
|16
|7. September
|Italien, Monza
|Max Verstappen (Ho)
|17
|21. September
Aserbaidschan, Baku
|Max Verstappen (Ho)
|18
|5. Oktober
|Singapur, Singapur
|George Russell (Gb)
|19
|19. Oktober
|USA, Austin
|Max Verstappen (Ho)
|20
|26. Oktober
Mexiko, Mexiko-Stadt
|Lando Norris (Gb)
|21
|9. November
Brasilien, São Paulo
Lando Norris (Gb)
|22
|22. November
|Las Vegas, Las Vegas
Max Verstappen (Ho)
|23
|30. November
Katar, Lusail
Max Verstappen (Ho)
Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick
Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.
Vergangene Sprintrennen
|Datum
|Sprintrennen von
|Sieger 2025
|22. März
|China, Shanghai
|Lewis Hamilton (Gb)
|3. Mai
|Miami, Miami
|Lando Norris (Gb)
|26. Juli
|Belgien, Spa
|Max Verstappen (Ho)
|18. Oktober
|USA, Austin
|Max Verstappen (Ho)
8. November
Brasilien, São Paulo
Lando Norris (Gb)
|29. November
Katar, Lusail
|Oscar Piastri (Aus)
F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse
Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.
Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.
Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.