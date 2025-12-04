DE
F1-Kalender 2025
Kampf um Formel-1-Krone entscheidet sich in Abu Dhabi

McLaren verpasste zuletzt mehrere Chancen, um Max Verstappen endgültig aus dem Titelrennen zu kegeln. So kommts beim letzten GP der Saison in Abu Dhabi zum Dreikampf um den diesjährigen WM-Titel. Hier gehts zu allen Terminen der F1-Saison 2025.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
1/4
Im letzten GP der Saison entscheidet sich in Abu Dhabi die WM.
Darum gehts

  • Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten
  • Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa
  • Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember
Alexander Hornstein

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Was kaum für möglich gehalten wurde, ist eingetreten: Die Fahrer-WM entscheidet sich tatsächlich im allerletzten Rennen der Saison. Nebst den beiden McLaren-Piloten Norris und Piastri mischt Verstappen munter mit und weist derzeit zweifelsohne die beste Form auf. Seit der Sommerpause stand er in allen neun Rennen auf dem Podest und holte fünf Siege, zwei bei den letzten beiden GP in Las Vegas und Katar. Und trotzdem kann er anders als Norris nicht aus eigener Kraft Weltmeister werden. In Abu Dhabi dürfen sich Fans auf ein packendes Rennen freuen, wenn die F1-Motoren zum letzten Mal in dieser Saison aufheulen und es für gleich drei Fahrer heisst: Alles oder nichts.

Bevorstehende F1-Rennen

RundeDatumGP vonUhrzeit (MEZ)
247. DezemberVAE, Abu Dhabi14 Uhr
Vergangene F1-Rennen

RundeDatumGP vonSieger 2025
116. MärzAustralien, MelbourneLando Norris (Gb)
223. MärzChina, ShanghaiOscar Piastri (Aus)
36. AprilJapan, SuzukaMax Verstappen (Ho)
413. AprilBahrain, SakhirOscar Piastri (Aus)
520. AprilSaudi-Arabien, JeddahOscar Piastri (Aus)
64. MaiMiami, MiamiOscar Piastri (Aus)
718. MaiEmilia-Romagna, ImolaMax Verstappen (Ho)
825. MaiMonaco, Monte-CarloLando Norris (Gb)
91. JuniSpanien, BarcelonaOscar Piastri (Aus)
1015. JuniMontreal, KanadaGeorge Russell (Gb)
1129. JuniÖsterreich, SpielbergLando Norris (Gb)
126. JuliGrossbritannien, SilverstoneLando Norris (Gb)
1327. JuliBelgien, SpaOscar Piastri (Aus)
143. AugustUngarn, HungaroringLando Norris (Gb)
1531. AugustNiederlande, ZandvoortOscar Piastri (Aus)
167. SeptemberItalien, MonzaMax Verstappen (Ho)
1721. September

Aserbaidschan, Baku

Max Verstappen (Ho)
185. OktoberSingapur, SingapurGeorge Russell (Gb)
1919. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)
2026. Oktober

Mexiko, Mexiko-Stadt

Lando Norris (Gb)
219. November

Brasilien, São Paulo

Lando Norris (Gb)

2222. NovemberLas Vegas, Las Vegas

Max Verstappen (Ho)

2330. November

Katar, Lusail

Max Verstappen (Ho)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.

Vergangene Sprintrennen

DatumSprintrennen vonSieger 2025
22. MärzChina, ShanghaiLewis Hamilton (Gb)
3. MaiMiami, MiamiLando Norris (Gb)
26. JuliBelgien, SpaMax Verstappen (Ho)
18. OktoberUSA, AustinMax Verstappen (Ho)

8. November

Brasilien, São Paulo

Lando Norris (Gb)

29. November

Katar, Lusail

Oscar Piastri (Aus)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte. 

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu. 

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km. 

