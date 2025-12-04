McLaren verpasste zuletzt mehrere Chancen, um Max Verstappen endgültig aus dem Titelrennen zu kegeln. So kommts beim letzten GP der Saison in Abu Dhabi zum Dreikampf um den diesjährigen WM-Titel. Hier gehts zu allen Terminen der F1-Saison 2025.

Darum gehts Insgesamt 24 Rennen in 21 Ländern auf fünf Kontinenten

Sechs Sprintrennen, darunter ein neues in Spa

Saisonabschluss in Abu Dhabi anfangs Dezember Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der Formel-1-Kalender der Saison 2025

Was kaum für möglich gehalten wurde, ist eingetreten: Die Fahrer-WM entscheidet sich tatsächlich im allerletzten Rennen der Saison. Nebst den beiden McLaren-Piloten Norris und Piastri mischt Verstappen munter mit und weist derzeit zweifelsohne die beste Form auf. Seit der Sommerpause stand er in allen neun Rennen auf dem Podest und holte fünf Siege, zwei bei den letzten beiden GP in Las Vegas und Katar. Und trotzdem kann er anders als Norris nicht aus eigener Kraft Weltmeister werden. In Abu Dhabi dürfen sich Fans auf ein packendes Rennen freuen, wenn die F1-Motoren zum letzten Mal in dieser Saison aufheulen und es für gleich drei Fahrer heisst: Alles oder nichts.

Bevorstehende F1-Rennen

Runde Datum GP von Uhrzeit (MEZ) 24 7. Dezember VAE, Abu Dhabi 14 Uhr

Vergangene F1-Rennen

Runde Datum GP von Sieger 2025 1 16. März Australien, Melbourne Lando Norris (Gb) 2 23. März China, Shanghai Oscar Piastri (Aus) 3 6. April Japan, Suzuka Max Verstappen (Ho) 4 13. April Bahrain, Sakhir Oscar Piastri (Aus) 5 20. April Saudi-Arabien, Jeddah Oscar Piastri (Aus) 6 4. Mai Miami, Miami Oscar Piastri (Aus) 7 18. Mai Emilia-Romagna, Imola Max Verstappen (Ho) 8 25. Mai Monaco, Monte-Carlo Lando Norris (Gb) 9 1. Juni Spanien, Barcelona Oscar Piastri (Aus) 10 15. Juni Montreal, Kanada George Russell (Gb) 11 29. Juni Österreich, Spielberg Lando Norris (Gb) 12 6. Juli Grossbritannien, Silverstone Lando Norris (Gb) 13 27. Juli Belgien, Spa Oscar Piastri (Aus) 14 3. August Ungarn, Hungaroring Lando Norris (Gb) 15 31. August Niederlande, Zandvoort Oscar Piastri (Aus) 16 7. September Italien, Monza Max Verstappen (Ho) 17 21. September Aserbaidschan, Baku Max Verstappen (Ho) 18 5. Oktober Singapur, Singapur George Russell (Gb) 19 19. Oktober USA, Austin Max Verstappen (Ho) 20 26. Oktober Mexiko, Mexiko-Stadt Lando Norris (Gb) 21 9. November Brasilien, São Paulo Lando Norris (Gb) 22 22. November Las Vegas, Las Vegas Max Verstappen (Ho) 23 30. November Katar, Lusail Max Verstappen (Ho)

Die Sprintrennen 2025 auf einen Blick

Auch in der Saison 2025 gibt es wieder sechs Sprintrennen, wobei Spielberg durch Spa ersetzt wurde. Wie im Vorjahr stehen je drei vor und nach der Sommerpause (4.–31. August.) an.

Vergangene Sprintrennen

Datum Sprintrennen von Sieger 2025 22. März China, Shanghai Lewis Hamilton (Gb) 3. Mai Miami, Miami Lando Norris (Gb) 26. Juli Belgien, Spa Max Verstappen (Ho) 18. Oktober USA, Austin Max Verstappen (Ho) 8. November Brasilien, São Paulo Lando Norris (Gb) 29. November Katar, Lusail Oscar Piastri (Aus)

F1 in 2025: Vier Urgesteine und jede Menge Stadtkurse

Im F1-Kalender 2025 finden sich total 24 Rennen, darunter Urgesteine wie Monza, Silverstone, Spa oder Monaco, auf denen bereits in der ersten offiziellen FIA-Formel-1-Saison von 1950 gefahren wurde. Gleichzeitig gibt es mit Aserbaidschan, Katar, Saudi-Arabien, Miami und Las Vegas fünf Strecken, die keine zehn Jahre alt sind. Die jüngste im diesjährigen Kalender ist Las Vegas, wo die F1 erst 2023 ihr Debüt feierte.

Sie zählt zudem mit sieben weiteren zu den Stadtkursen (Australien, Saudi-Arabien, Miami, Monaco, Kanada, Aserbaidschan, Singapur), wodurch bereits heute jedes dritte Rennen in städtischer Umgebung stattfindet. Im Rennkalender von 2026 kommt mit Madrid ein weiteres dazu.

Im Schnitt umfasst ein F1-Rennen dieses Jahr 60 Runden und 17 Kurven, die durchschnittliche Rennlänge etwas über 305 km.