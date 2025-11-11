Machen den WM-Titel unter sich aus: Lando Norris (links, McLaren), Oscar Piastri (Mitte, McLaren) und Max Verstappen (Red Bull).
Foto: Getty Images
Mario StauberVisuals
Red-Bull-Superstar Max Verstappen (28) zeigt eindrucksvoll, dass man ihn nie abschreiben darf. Mit seinen starken Leistungen zuletzt setzt er das McLaren-Duo um Oscar Piastri (24) und Lando Norris (25) unter Druck. Kann der Holländer das fast Unmögliche schaffen und am Ende am 7. Dezember in Abu Dhabi seinen fünften WM-Titel feiern?
Aktuell führt Norris die WM-Tabelle an. Vor Piastri. Verstappen folgt auf dem dritten Platz. Die Vorteile liegen klar bei McLaren.
Schafft Verstappen dennoch das Wunder? Spiele jetzt die restlichen Rennen durch und schau selbst, wer bei dir in Abu Dhabi zum Formel-1-König gekrönt wird.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.