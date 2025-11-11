Die Formel 1 ist in der heissen Phase. Schlussspurt. Im Dezember wird in Abu Dhabi der König gekürt. Wer es sein wird? Simuliere jetzt die restlichen Rennen mit unserem Formel-1-Tabellenrechner und schau selbst.

Machen den WM-Titel unter sich aus: Lando Norris (links, McLaren), Oscar Piastri (Mitte, McLaren) und Max Verstappen (Red Bull). Foto: Getty Images

Mario Stauber Visuals

Red-Bull-Superstar Max Verstappen (28) zeigt eindrucksvoll, dass man ihn nie abschreiben darf. Mit seinen starken Leistungen zuletzt setzt er das McLaren-Duo um Oscar Piastri (24) und Lando Norris (25) unter Druck. Kann der Holländer das fast Unmögliche schaffen und am Ende am 7. Dezember in Abu Dhabi seinen fünften WM-Titel feiern?

Aktuell führt Norris die WM-Tabelle an. Vor Piastri. Verstappen folgt auf dem dritten Platz. Die Vorteile liegen klar bei McLaren.

Schafft Verstappen dennoch das Wunder? Spiele jetzt die restlichen Rennen durch und schau selbst, wer bei dir in Abu Dhabi zum Formel-1-König gekrönt wird.