Der Name von Sauber wird am Sonntag in Abu Dhabi mit dem Start um 14 Uhr MEZ offiziell aus der Formel 1 verschwinden. Auch wenn man am Dienstag und Mittwoch danach noch bei den Testfahrten dabei ist.

Darum gehts Sauber muss fünf Punkte holen, um Haas-Ferrari vom 8. WM-Rang zu verdrängen

Yuki Tsunoda wird nach 111 Rennen und fünf erfolglosen Jahren ersetzt

Kimi Antonelli verpasste es, Lewis Hamilton vom 6. Gesamtrang zu verdrängen

Roger Benoit, Abu Dhabi

Es ist heiss in der Wüste der Arabischen Emirate – und wer mit Regen rechnet, kommt nicht auf seine Rechnung. Das Finale wird an allen Fronten zum Krimi. Auch für Sauber. Die Hinwiler müssen fünf Punkte holen, wenn sie Haas-Ferrari noch vom 8. WM-Rang wegzaubern wollen.

Achtung auf Haas-Ferrari

Sollten Bearman und Ocon selbst in die Punkte fahren, wird die Aufgabe von Sauber fast unlösbar. Das US-Team hat in den letzten sechs Rennen fünfmal das Konto mit 29 Punkten auf 73 erhöht.

In der gleichen Zeitspanne eroberten die Schweizer 13 Zähler und stehen aktuell bei 68. Bringt Teamgründer Peter Sauber (82) mit seiner Frau Christiane (das C steht bei jedem Modell vorne, jetzt C45) das Glück nach Abu Dhabi? Oder gibt es einen Abschied mit Tränen?

Hadjar kommt für Tsunoda

Für einen Piloten ist nach 111 Rennen und fünf erfolglosen Jahren (124 Punkte) Schluss: Red Bull wird sich von Yuki Tsunoda (25) trennen. Seine Formkurve zeigt seit dem Aufstieg zum A-Team beim GP Japan mit 30 Punkten kaum nach oben.

Sein Nachfolger heisst Isack Hadjar (20). Bekommt Verstappen endlich wieder einen Teamkollegen, der nicht bei jedem Grand Prix im Nichts verschwindet? Das B-Team von Racing Bulls dürfte Lawson und Lindblad heissen, wie Blick berichtete.

Kimi jagt Hamiltons 6. Rang

Der Fahrfehler von Kimi Antonelli (19) im Finale von Abu Dhabi schenkte WM-Leader Norris den wichtigen 4. Platz. Und der Italiener verpasste es mit den zwei verlorenen Punkten seinen Mercedes-Vorgänger Lewis Hamilton (40) vom 6. Gesamtrang zu verdrängen.

In Abu Dhabi könnte Kimi dieses Ziel noch erreichen. Da Hamilton im Ferrari praktisch stehend k. o. ist. Wer fängt den gefallenen Helden und Superstar wieder auf? Chef Vasseur ist nach der schlechtesten Saison seit 2020 mit dem 4. Platz bei den Teams selbst angeschlagen.