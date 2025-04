Rennstart am frühen Abend Das Programm zum GP von Bahrain

In der Formel 1 gehts ohne Pause weiter. Nach dem GP von Japan von letzter Woche steht kommenden Sonntag in Bahrain das nächste Rennen an. Für Schweizer Fans zum ersten Mal in dieser Saison zu einer gemütlichen Zeit. Alle Startzeiten zum GP von Bahrain.

Publiziert: vor 20 Minuten