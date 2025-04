Nach dem grossartigen Saisonstart von McLaren mit zwei Siegen in zwei GP holte man auch in Japan mit P2 und P3 ordentlich Punkte. In der Konstrukteurswertung dadurch weiter auf Kurs, liegt Verstappen nach seinem Suzuka-Sieg nur noch einen Punkt hinter Leader Norris.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

McLaren liess in den ersten Rennwochen der F1-Saison 2025 los wie die Feuerwehr und holte sowohl in Australien als auch in China den GP-Sieg. Im Shanghai-Sprint fuhr Piastri zudem auf den zweiten Platz. Und auch in der dritten Runde auf der legendären Strecke in Suzuka zeigte man mit zwei Podestplätzen starke Leistungen. Da der Sieg aber an Max Verstappen ging, ists in der Fahrerwertung wieder eng geworden – sehr eng. Zwar bleibt Lando Norris WM-Leader, allerdings beträgt sein Vorsprung auf den Holländer neu nur noch einen einzigen Punkt.

Die aktuelle F1-Rangliste nach dem GP von Japan (Fahrer)

Rang Name Team Punkte 1 Lando Norris McLaren 62 2 Max Verstappen Red Bull 61 3 Oscar Piastri McLaren 49 4 George Russell Mercedes 45 5 Kimi Antonelli Mercedes 30 6 Charles Leclerc Ferrari 20 7 Alex Albon Williams 18 8 Lewis Hamilton Ferrari 15 9 Esteban Ocon Haas 10 10 Lance Stroll Aston Martin 10 11 Nico Hülkenberg Kick Sauber 6 12 Oliver Bearman Haas 5 13 Isack Hadjar Racing Bulls 4 14 Yuki Tsunoda Red Bull 3 15 Carlos Sainz Williams 1 16 Pierre Gasly Alpine 0 17 Fernando Alonso Aston Martin 0 18 Liam Lawson Racing Bulls 0 19 Jack Doohan Alpine 0 20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0

Die aktuelle F1-Rangliste nach dem GP von Japan (Konstrukteure)

Rang Team Punkte 1 McLaren 111 2 Mercedes 75 3 Red Bull 61 4 Ferrari 35 5 Williams 19 6 Haas 15 7 Aston Martin 10 8 Racing Bulls 7 9 Kick Sauber 6 10 Alpine 0

In Suzuka feierte mit Max Verstappen zum ersten Mal in dieser Saison ein Nicht-McLaren-Pilot einen GP Sieg. Weil aber Norris und Piastri dennoch aufs Podest fuhren, knacken die Papayas als erstes Team in dieser Kampagne die 100-Punkte-Marke. Mit neu 111 Zählern liegt man bereits ein gutes Stück vor Mercedes auf Rang 2.

Der Wechsel bei Red Bull von Lawson zu Tsunoda hat sich im ersten GP noch nicht bezahlt gemacht. Zwar fügte Verstappens Sieg dem Konstrukteurs-Konto 25 Zähler hinzu, da der Japaner bei seinem Heimrennen jedoch nur auf Rang 12 fuhr, blieb er ohne Punkte. Bei Ferrari fuhren beide Piloten in die Top-10, wodurch die Scuderia Williams überholte und neu auf dem vierten Rang liegt.

Bereits kommenden Sonntag (13.04.) gehts auf dem kurvenreichen Track in Bahrain um die nächsten Punkte. Und das Privatduell zwischen Norris und Verstappen in die nächste Runde.