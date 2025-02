Am 14. März erfolgt beim GP von Australien der Startschuss in die neue F1-Saison. Bis dahin müssen sich fast alle Teams an eine neue Personalkonstellation gewöhnt haben. Denn: Nur Aston Martin und McLaren vertrauen auch 2025 auf die Fahrer aus dem Vorjahr.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nebst dem packenden Titelrennen zwischen Lando Norris und dem späteren Weltmeister Max Verstappen sorgten in der letzten Saison diverse andere Fahrer für dicke Schlagzeilen. Für fast alle geht es jetzt in neuer Konstellation weiter. Grund dafür sind die zahlreichen Fahrerwechsel, die durch den überraschenden Schritt von Lewis Hamilton zu Ferrari angestossen wurden. Lediglich Aston Martin und das Weltmeister-Team von McLaren schwören auch 2025 auf bewährte Kräfte und gehen mit demselben Duo in die neue Saison.

Die Teams und ihre Fahrer in der Saison 2025

Team Fahrerduo Kick-Sauber (Sz) Nico Hülkenberg (De) und Gabriel Bortoleto (Br) Mercedes (De) George Russell (Gb) und Kimi Antonelli (It) Ferrari (It) Charles Leclerc (Mon) und Lewis Hamilton (Gb) Red Bull-Honda (Ö) Max Verstappen (Ho) und Liam Lawson (Neus) McLaren (Gb) Lando Norris (Gb) und Oscar Piastri (Aus) Alpine (Fr) Pierre Gasly (Fr) und Jack Doohan (Neus) Racing Bulls (It) Yuki Tsunoda (Jp) und Isack Hadjar (Fr) Aston Martin (Gb) Fernando Alonso (Sp) und Lance Stroll (Ka) Haas (USA) Esteban Ocon (Fr) und Oliver Bearman (Gb) Williams (Gb) Carlos Sainz Jr. (Sp) und Alexander Albon (Thai)

1/24 Hauptfahrer vom Schweizer Rennstall Kick Sauber ist der Deutsche Nico Hülkenberg (37). Foto: IMAGO/Nordphoto

Rookie-Revolution mit fünf Newcomern

Beim Blick auf die Fahrerduos von 2025 fallen die vielen Rookies auf, also Fahrer, die ihre erste Saison in der Königsklasse des Motorsports bestreiten werden. Mit Bortoleto, Antonelli, Hadjar, Doohan und Bearman hat ein Viertel aller Piloten zum ersten Mal ein eigenes F1-Cockpit. Zwei von ihnen sammelten vergangenes Jahr zwar bereits GP-Erfahrung, allerdings nicht als Stammfahrer.

Doohan gab in Abu Dhabi sein Debüt, als er den Platz von Ocon einnahm, um diesem den späteren Wechsel zu Haas inklusive Post-Season-Tests zu ermöglichen. Bearman fuhr als Ersatzfahrer in einem Rennen für Ferrari und in zwei für Haas. Zudem ist da Lawson, der in der Saison 2023 fünf GPs sowie die letzten sechs von 2024 bestritt, dabei jedoch nur als Ersatz einsprang.

Den ganz klar gewichtigsten Wechsel vollzog hingegen einer der ältesten Fahrer im Grid. Lewis Hamilton entschied sich vergangenen Sommer nach insgesamt sieben Weltmeistertiteln innert zwölf Jahren bei Mercedes, dass die Zeit für den wohl letzten Schritt seiner beispiellosen Karriere gekommen ist und geht neu als Ferrari-Fahrer auf Punktejagd.

Riesiges Altersgefälle dank Oldie-Trio Hülkenberg/Hamilton/Alonso

Mit dem breiten Eintritt der neuen Generation mit Jahrgang 2000 oder später (bislang nur Tsunoda (2000) und Piastri (2001)) gibts in der neuen Saison enorme Altersunterschiede zwischen den Piloten. So kämpft Fernando Alonso (1981) als ältester Fahrer beispielsweise gegen den 25 Jahre jüngeren Kimi Antonelli (2006) um die entscheidenden Hundertstelsekunden. Das Durchschnittsalter liegt bei 26,75 Jahren, Alonso wird im Juli 44. Mit Hamilton (40) und Hülkenberg (im August 38) gibts nur drei Fahrer, die den Schnitt um über zehn Jahre überschreiten.

Richtig verrückt wird das Ganze bei einem genaueren Blick auf Fernando Alonsos Karriere. Sein Debüt gab der Spanier beim GP von Australien im März 2001 und ist damit länger in der Formel 1 als sieben aktuelle Fahrer (Piastri, Lawson, Doohan, Hadjar, Bortoleto, Bearman, Antonelli) überhaupt auf der Welt! Zum Zeitpunkt seines ersten Weltmeistertitels von 2005 war Bearman wenige Monate alt, Antonelli hingegen noch nicht einmal geboren.

2025 stehen sie sich nun alle als Konkurrenten auf den GP-Strecken dieser Welt gegenüber. Im Falle von Kimi Antonelli war dies bis vor kurzem auch der einzige Ort, an dem er hinter dem Steuer auf andere Fahrer treffen konnte. Denn: Erst Ende Januar 2025 bestand der Italiener seine Autoprüfung – seine Lizenz für die Formel 1 hatte er bereits davor.

