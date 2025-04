Die Formel 1 sucht ein Schlusslicht Jagd auf die «Haasen» ist in Japan eröffnet

Der GP von Japan in Suzuka steht an. Das Haas-Team reist nach den China-Geschenken als überraschender WM-Sechster an den Ort, wo 2014 Jules Bianchi seinen verheerenden Unfall hatte.

Publiziert: vor 59 Minuten | Aktualisiert: vor 31 Minuten