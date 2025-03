Wer triumphiert im zweiten Rennen der Saison?

Wieder McLaren von der Pole

Nachdem die McLaren bereits in Australien durch Lando Norris von der Pole starteten, ist es diesmal Oscar Piastri, der sich den ersten Startplatz sichert. Für den Australier ist es die erste Pole Position seiner Formel-1-Karriere – bislang stand er nur in Sprint-Rennen ganz vorne. Lando Norris hingegen blieb auf einer schnellen Runde erneut fehlerbehaftet und muss sich mit Startplatz drei hinter George Russell zufriedengeben. Max Verstappen startet von Platz vier in das Rennen.