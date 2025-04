Nach der Pause vom letzten Wochenende findet in Japan der dritte GP der Saison statt. Wegen der Zeitverschiebung müssen Schweizer F1-Fans früh aufstehen, um die Rennaction live mitzuverfolgen. Alle Startzeiten von Trainings, Qualifying und Rennen.

Tag Zeit Kategorie Freitag, 04. April 04:30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 04. April 08:00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 05. April 04:30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 05. April 08:00 Uhr Qualifying Sonntag, 06. April 07:00 Uhr Rennen

Für die dritte Runde der neuen Saison macht der F1-Trott in Japan auf dem legendären Suzuka International Racing Course halt. Dank des starken Saisonstarts von McLaren reisen die Papayas als Doppel-Leader ins Reich der aufgehenden Sonne: Lando Norris führt in der Fahrerwertung mit 44 Punkten vor Verstappen (36 Pkt.) und Russell (35). Bei den Konstrukteuren weist das Team 21 Punkte auf Mercedes und 42 auf Red Bull auf. Red Bulls Hoffnung auf eine Schliessung dieser Lücke trägt einen neuen Namen: Yuki Tsunoda. Der Japaner wurde auf seinen Heim-GP hin ins Red-Bull-Cockpit befördert und verdrängte Liam Lawson ins Farmteam Racing Bulls. Die Quali sowie das Rennen gibts live auf Blick.