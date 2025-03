Die neue Formel-1-Saison ist mittlerweile zwei GP und ein Sprintrennen alt. Dank weiterer 19 Punkte in China führt Lando Norris die Rangliste nach wie vor an. Wo die anderen Fahrer stehen, siehst du stets hier.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Für McLaren-Fans hätte die Saison 2025 kaum besser starten können. In zwei GP holten Norris und Piastri drei Podestplätze und sowohl in Australien als auch in China den Sieg. Einzig beim Sprintrennen in China war mit Lewis Hamilton ein Fahrer eines anderen Teams der schnellste, Oscar Piastri schnappte sich jedoch den zweiten Platz.

Der als WM-Leader nach China gereiste Lando Norris verteidigte seine Spitzenposition dank 19 eingefahrener Punkte und weist nun einen Vorsprung von acht Zählern auf Max Verstappen auf. Teamkollege Piastri liegt aktuell hinter George Russell auf Rang 4. Kommendes Wochenende findet kein GP statt, bevor es anfangs April auf der legendären Strecke von Suzuka (Japan) um die nächsten Punkte geht (zum F1-Kalender 2025).

Wer sich wo im Rennen um den Weltmeistertitel befindet, sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung, siehst du jederzeit in den Ranglisten unten.

Die aktuelle F1-Rangliste nach dem GP von China (Fahrer)

Rang Name Team Punkte 1 Lando Norris McLaren 44 2 Max Verstappen Red Bull 36 3 George Russell Mercedes 35 4 Oscar Piastri McLaren 34 5 Kimi Antonelli Mercedes 22 6 Alex Albon Williams 16 7 Esteban Ocon Haas 10 8 Lance Stroll Aston Martin 10 9 Lewis Hamilton Ferrari 9 10 Charles Leclerc Ferrari 8 11 Nico Hülkenberg Kick Sauber 6 12 Oliver Bearman Haas 4 13 Yuki Tsunoda Racing Bulls 3 14 Carlos Sainz Williams 1 15 Isack Hadjar Racing Bulls 0 16 Pierre Gasly Alpine 0 17 Liam Lawson Red Bull 0 18 Jack Doohan Alpine 0 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0 20 Fernando Alonso Aston Martin 0

Die aktuelle F1-Rangliste nach dem GP von China (Konstrukteure)

Rang Team Punkte 1 McLaren 78 2 Mercedes 57 3 Red Bull 36 4 Williams 17 5 Ferrari 17 6 Haas 14 7 Aston Martin 10 8 Kick Sauber 6 9 Racing Bulls 3 10 Alpine 0

Wie schon nach dem Saisonauftakt in Melbourne dürfte ein Blick auf die aktuelle Konstrukteurswertung vor allem bei Ferrari für Entsetzen sorgen. Nach der Disqualifikation beider Piloten beim GP von China liegt die Scuderia bei erst 17 Punkten und auf Rang 5. Ganz anders die Gefühlslage beim WM-Führenden McLaren. Dank eines beinahe perfekten Saisonstarts mit zwei von zwei GP-Siegen und einem zweiten Platz im Sprint liegen die Papayas mit 78 Punkten an der Spitze.

Während man bei Mercedes mit den 57 Punkten zufrieden sein dürfte, hat Red Bull ein riesiges Problem, das auf den Namen Liam Lawson hört. Weder im Sprint noch im GP konnte der Neuseeländer auch nur einen einzigen Punkt sammeln, weshalb sein Cockpit bereits heiss diskutiert wird.