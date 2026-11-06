Nach Antonellis WM-Titel letzte Woche gehts in den restlichen Rennen nun nicht mehr um den ganz grossen Jackpot. Einen Gang herunterschalten dürfte trotzdem keiner. Schliesslich wird erbittert um jeden Punkt gekämpft, etwa beim Ferrari-internen Duell.

Darum gehts Nach Antonellis Titel verschiebt sich der Fokus auf die Ränge dahinter

Bei Ferrari ist die Lage nach dem GP von Mexiko angespannt

Hamilton führt im internen Duell mit 14 Punkten vor Leclerc

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Was lange klar war, wurde letzten Sonntag offiziell. Kimi Antonelli ist bester Fahrer 2026 und krönte sich in Mexiko-Stadt überlegen und völlig verdient zum neuen Weltmeister. Während weiterhin unklar ist, wie lange die Saison noch geht und wo sie endet, ist eines garantiert: langweilig wirds im Endspurt nicht. Dafür sorgen gleich mehrere Rennställe.

Freitag, 6. November

16.30 Uhr: 1. freies Training

20 Uhr: 2. freies Training

Samstag, 7. November

15.30 Uhr: 3. freies Training

19 Uhr: Qualifying

Sonntag, 8. November

18 Uhr: GP

Krachts bei Ferrari auch in Brasilien?

Haas schmeisst kurzerhand Ocon raus und bei Ferrari ist die Beziehung zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc stark belastet. In den Tagen nach Kimis Triumphfahrt sorgte die F1 abseits der Rennstrecke für ordentlich Schlagzeilen. Und mit dem GP von Brasilien steht am Sonntag bereits die nächste Runde an. Jetzt, wo Mercedes sowohl über den Fahrer- als auch über den Konstrukteurs-Titel jubelt, verschiebt sich der Fokus auf die Plätze dahinter, wo die Scuderia ungewollte Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Letzte Saison noch mit 86 Punkten vor seinem Teamkollegen, muss sich Charles Leclerc in der Tabelle der laufenden Kampagne hinter Lewis Hamilton einreihen. Der Brite fuhr bis vor dem GP von Brasilien 14 Zähler mehr ein als der Monegasse, es hätten aber auch gut und gerne mehr sein können. Doch ein auf Messers Schneide geführtes Duell in Runde 1 beim GP von Mexiko verhinderte einen Ferrari-Sieg. «Ich glaube, es ist eine Frage der Mentalität: Alles oder nichts, entweder ich gewinne oder keiner von uns», ärgerte sich Hamilton nach Rennende.

Wenige Tage später kommt es in Brasilien nun zum nächsten Rennen – und zum nächsten Krach zwischen den beiden Ferrari-Piloten? Antworten gibts am Sonntag um 18.00 Uhr. Das Rennen gibts live auf Blick.