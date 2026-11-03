Esteban Ocon wird in dieser Saison nicht mehr für Haas-Ferrari fahren. Dies meldet der Rennstall am Dienstagabend.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Franzose Esteban Ocon (30) wird nie mehr für Haas-Ferrari fahren. Nach seiner Suspendierung für den GP von Mexiko am Wochenende meldet sein Rennstall am Dienstag, dass der Fahrer in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Sein Vertrag läuft aus, bezüglich des nächsten Jahres steht er in Kontakt mit Cadillac.

Der Grund für den Rauswurf? Gerüchten zufolge soll der einmalige GP-Sieger (Ungarn 2021 für Alpine) gegenüber seinem Teamchef Ayao Komatsu (50) handgreiflich geworden sein, was Ocon bestreitet.

Sein Ersatz Ryo Hirakawa (32) fuhr bei seinem Debüt direkt in die Punkteränge. Einen für das Duell mit Audi um Rang sieben in der Konstrukteurswertung wichtigen Zähler gabs für den Japaner in Mexiko.

Haas-Ferrari hat entschieden, dass das Team beim GP in Sao Paulo Youngster Rafael Camara (21) an der Seite von Oliver Bearman (21) fahren lässt. Er wird in seiner Heimat Brasilien (6. bis 8. November) seinen ersten GP fahren.