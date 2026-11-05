Alan Jones ist nach kurzer Krankheit verstorben, wie es aus dem Umfeld seiner Familie heisst. Der Australier wurde 1980 im Williams Formel-1-Weltmeister.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Es sind traurige Nachrichten, die die Formel 1 aus Australien erreichen. Alan Jones (†80) ist nach kurzer Krankheit in seiner Heimat verstorben, das teilt seine Frau am Donnerstag mit. «Er wird von seinen engsten Angehörigen schmerzlich vermisst und in liebevoller Erinnerung behalten werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Australier absolvierte 116 Formel-1-Rennen, von denen er zwölf gewinnen konnte. Die Krönung seiner Karriere kam 1980, als er im Williams Weltmeister wurde. Ein Jahr später verpasste der Vater von sechs Kindern zwar die Titelverteidigung, wurde aber hinter Nelson Piquet (74) und Carlos Reutemann (†79) WM-Dritter.

Nach der Saison 1981 trat er von der Formel 1 zurück, kehrte aber immer wieder für einzelne Rennen in die Königsklasse des Motorsports zurück. Seinen letzten GP absolvierte er 1986, wobei er auch danach dem Motorsport als Kommentator und Experte treu blieb.

Jones stammte aus einer Motorsport-Familie, bereits sein Vater Stan Jones war Rennfahrer und gewann 1959 den GP von Australien.