Christoph Bertschy schiesst schon zum dritten Mal in einem K.o.-Match den ersten Treffer. Und Denis Malgin bläst zur Aufholjagd für die Topskorer-Krone dieser WM.

Christoph Bertschy ist der Mann der ersten Tore. Sozusagen der Dosenöffner bei den Schweizern. Zum dritten Mal in Serie spielt sich die Nati in den WM-Final. An allen drei Turnieren hat der frischgebackene Fribourger Meisterstürmer in einem wichtigen K.o.-Match das erste Tor erzielt.

Beim 3:1-Viertelfinal-Sieg gegen Deutschland 2024 in Prag schiesst Bertschy das 1:0 in der 8. Minute, ein Jahr später trifft er in Herning beim 6:0-Viertelfinal-Kantersieg in der 7. Minute zum 1:0 gegen Österreich. Am Heim-Turnier braucht der 32-Jährige etwas länger dafür. Zwei Minuten vor Ende des Startdrittels gegen Norwegen gelingt ihm endlich der erste, erlösende Treffer. «Aber das ist ein Halbfinal, das kann man nicht vergleichen», sagt der polyvalente Spieler nach dem Final-Einzug grinsend.

1:32 Bertschy träumt von WM-Gold: «Jetzt ist es Zeit, dass wir es holen»

Dass er nun nur einen Monat nach dem Meister-Triumph mit Gottéron um den WM-Titel für die Schweiz spielt, realisiert Bertschy noch nicht so richtig. «Vielleicht kommt dann nächste Woche irgendwann der Hammer.» Möglicherweise der goldene. Nach dem Final-Hattrick sei es nun an der Zeit, es zu holen. Das Duell um Gold, es wird für Bertschy der 99. Ernstkampf dieser Saison sein. Hat er noch Benzin im Tank? «Wenn man in einem WM-Final keine Beine hat, dann hat man etwas falsch gemacht.» Und auch das Selbstvertrauen ist gestärkt.

Davon haben alle Schweizer ausreichend getankt. Die Skorerliste des Turniers führt (Stand vor Kanadas Halbfinal) Sven Andrighetto an mit 15 Punkten (4 Tore/11 Assists). Ihm dicht auf den Fersen ist ein Teamkollege mit 13 Punkten (5/8): Denis Malgin, der Schütze des 2:0 gegen die Norweger. Duelliert er sich mit seinem ZSC-Sturm-Zwilling um die Topskorer-Krone? Malgin winkt ab. «Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Das andere, ich sage das Wort jetzt absichtlich nicht, ist viel wichtiger.»

Es ist ein goldener Gedanke nach dem dritten gewonnenen Halbfinal in Folge. «Es ist sehr speziell, wieder im Final zu stehen», so Malgin, «denn wir wissen, was es dafür braucht. Deshalb dürfen wir uns jetzt etwas darüber freuen, danach schalten wir ab und fokussieren uns auf das nächste Spiel.

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