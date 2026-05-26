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K.o.-Runde steht bevor
Der komplette Spielplan der Eishockey-WM 2026

Ab Donnerstag steht an der Eishockey-WM die K.o.-Phase an. Am Heimturnier in Zürich und Freiburg steht die Nati im Viertelfinal und kämpft darum, sich endlich den Traum von Gold zu erfüllen. Hier gibts alle Spiele und Resultate vom Turnier 2026.
Publiziert: 26.05.2026 um 07:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
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Vom 15.–31. Mai tragen Zürich und Freiburg die Eishockey-WM 2026 aus.
Foto: Blick

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz
  • 16 Teams in zwei Achtergruppen
  • Nati in Gruppe A
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die erste Hürde ist geschafft. Dank erstklassigem Hockey steht die Nati im Viertelfinal und darf weiter vom ersten WM-Titel der Geschichte träumen. Ab Donnerstag startet in den beiden WM-Stadien in Zürich und Freiburg die K.o.-Phase, in der die Nati das Endspiel vom 31. Mai anpeilt.

Bevorstehende Spiele der Eishockey-WM 2026

  • Donnerstag, 28. Mai
    16.20 Uhr: Finnland – Tschechien
    16.20 Uhr: Kanada – USA
    20.20 Uhr: Schweiz – Schweden
    20.20 Uhr: Norwegen – Lettland
  • Samstag, 30. Mai
    15.20 Uhr: Halbfinal 1
    20 Uhr: Halbfinal 2
  • Sonntag, 31. Mai
    15.30 Uhr: Spiel um Bronze
    20.20 Uhr: Spiel um Gold
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Resultate vergangener Spiele

  • Freitag, 15. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – Deutschland (3:1)
    16.20 Uhr: Kanada – Schweden (5:3)
    20.20 Uhr: USA – Schweiz (1:3)
    20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark (4:1)
  • Samstag, 16. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich (2:5)
    12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen (2:1)
    16.20 Uhr: Ungarn – Finnland (1:4)
    16.20 Uhr: Italien – Kanada (0:6)
    20.20 Uhr: Schweiz – Lettland (4:2)
    20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien (3:2, n.V.)
  • Sonntag, 17. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – USA (1:5)
    12.20 Uhr: Italien – Slowakei (1:4)
    16.20 Uhr: Österreich – Ungarn (4:2)
    16.20 Uhr: Dänemark – Schweden (2:6)
    20.20 Uhr: Deutschland – Lettland (0:2)
    20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien (4:0)
  • Montag, 18. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – USA (6:2)
    16.20 Uhr: Kanada – Dänemark (5:1)
    20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz (1:6)
    20.20 Uhr: Schweden – Tschechien (3:4)
  • Dienstag, 19. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Österreich (1:3)
    16.20 Uhr: Italien – Norwegen (0:4)
    20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien (5:0)
    20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei (4:5, n.P.)
  • Mittwoch, 20. Mai 2026
    16.20 Uhr: Österreich – Schweiz (0:9)
    16.20 Uhr: Tschechien – Italien (3:1)
    20.20 Uhr: USA – Deutschland (4:3, n.P.)
    20.20 Uhr: Schweden – Slowenien (6:0)

  • Donnerstag, 21. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Finnland (1:7)
    16.20 Uhr: Kanada – Norwegen (6:5 n.V.)
    20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien (4:1)
    20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei (1:5)

  • Freitag, 22. Mai 2026
    16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn (6:2)
    16.20 Uhr: Kanada – Slowenien (3:1)
    20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien (4:0)
    20.20 Uhr: Schweden – Italien (3:0)
  • Samstag, 23. Mai 2026
    12.20 Uhr: Lettland – USA (4:2)
    12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien (4:0)
    16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn (9:0)
    16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien (2:3)
    20.20 Uhr: Österreich – Deutschland (2:6)
    20.20 Uhr: Norwegen – Schweden (3:2)
  • Sonntag, 24. Mai 2026
    16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland (0:6)
    16.20 Uhr: Dänemark – Italien (3:2, n.P.)
    20.20 Uhr: Finnland – Österreich (5:2)
    20.20 Uhr: Slowakei – Kanada (1:5)
  • Montag, 25. Mai 2026
    16.20 Uhr: USA – Ungarn (7:3)
    16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen (1:4)
    20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien (6:3)
    20.20 Uhr: Slowenien – Italien (5:1)

  • Dienstag, 26. Mai 2026
    12.20 Uhr: Ungarn – Lettland (1:8)
    12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark (4:3, n.V.)
    16.20 Uhr: USA – Österreich (4:1)
    16.20 Uhr: Schweden – Slowakei (4:2)
    20.20 Uhr: Schweiz – Finnland (4:2)
    20.20 Uhr: Tschechien – Kanada (2:3)

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Slowenien
Slowenien
Italien
Italien
Ungarn
Ungarn
Österreich
Österreich
Kanada
Kanada
Tschechien
Tschechien
Dänemark
Dänemark
Finnland
Finnland
Deutschland
Deutschland
Grossbritannien
Grossbritannien
Eishockey-WM 2026
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Lettland
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Norwegen
Norwegen
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        Kanada
        Kanada
        Tschechien
        Tschechien
        Dänemark
        Dänemark
        Finnland
        Finnland
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        Lettland
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        Norwegen
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        Schweden
        Schweiz
        Schweiz
        USA
        USA