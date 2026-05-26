Darum gehts
- Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz
- 16 Teams in zwei Achtergruppen
- Nati in Gruppe A
Die erste Hürde ist geschafft. Dank erstklassigem Hockey steht die Nati im Viertelfinal und darf weiter vom ersten WM-Titel der Geschichte träumen. Ab Donnerstag startet in den beiden WM-Stadien in Zürich und Freiburg die K.o.-Phase, in der die Nati das Endspiel vom 31. Mai anpeilt.
Bevorstehende Spiele der Eishockey-WM 2026
- Donnerstag, 28. Mai
16.20 Uhr: Finnland – Tschechien
16.20 Uhr: Kanada – USA
20.20 Uhr: Schweiz – Schweden
20.20 Uhr: Norwegen – Lettland
- Samstag, 30. Mai
15.20 Uhr: Halbfinal 1
20 Uhr: Halbfinal 2
- Sonntag, 31. Mai
15.30 Uhr: Spiel um Bronze
20.20 Uhr: Spiel um Gold
Resultate vergangener Spiele
- Freitag, 15. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – Deutschland (3:1)
16.20 Uhr: Kanada – Schweden (5:3)
20.20 Uhr: USA – Schweiz (1:3)
20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark (4:1)
- Samstag, 16. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich (2:5)
12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen (2:1)
16.20 Uhr: Ungarn – Finnland (1:4)
16.20 Uhr: Italien – Kanada (0:6)
20.20 Uhr: Schweiz – Lettland (4:2)
20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien (3:2, n.V.)
- Sonntag, 17. Mai 2026
12.20 Uhr: Grossbritannien – USA (1:5)
12.20 Uhr: Italien – Slowakei (1:4)
16.20 Uhr: Österreich – Ungarn (4:2)
16.20 Uhr: Dänemark – Schweden (2:6)
20.20 Uhr: Deutschland – Lettland (0:2)
20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien (4:0)
- Montag, 18. Mai 2026
16.20 Uhr: Finnland – USA (6:2)
16.20 Uhr: Kanada – Dänemark (5:1)
20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz (1:6)
20.20 Uhr: Schweden – Tschechien (3:4)
- Dienstag, 19. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Österreich (1:3)
16.20 Uhr: Italien – Norwegen (0:4)
20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien (5:0)
20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei (4:5, n.P.)
- Mittwoch, 20. Mai 2026
16.20 Uhr: Österreich – Schweiz (0:9)
16.20 Uhr: Tschechien – Italien (3:1)
20.20 Uhr: USA – Deutschland (4:3, n.P.)
20.20 Uhr: Schweden – Slowenien (6:0)
Donnerstag, 21. Mai 2026
16.20 Uhr: Lettland – Finnland (1:7)
16.20 Uhr: Kanada – Norwegen (6:5 n.V.)
20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien (4:1)
20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei (1:5)
- Freitag, 22. Mai 2026
16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn (6:2)
16.20 Uhr: Kanada – Slowenien (3:1)
20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien (4:0)
20.20 Uhr: Schweden – Italien (3:0)
- Samstag, 23. Mai 2026
12.20 Uhr: Lettland – USA (4:2)
12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien (4:0)
16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn (9:0)
16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien (2:3)
20.20 Uhr: Österreich – Deutschland (2:6)
20.20 Uhr: Norwegen – Schweden (3:2)
- Sonntag, 24. Mai 2026
16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland (0:6)
16.20 Uhr: Dänemark – Italien (3:2, n.P.)
20.20 Uhr: Finnland – Österreich (5:2)
20.20 Uhr: Slowakei – Kanada (1:5)
- Montag, 25. Mai 2026
16.20 Uhr: USA – Ungarn (7:3)
16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen (1:4)
20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien (6:3)
20.20 Uhr: Slowenien – Italien (5:1)
Dienstag, 26. Mai 2026
12.20 Uhr: Ungarn – Lettland (1:8)
12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark (4:3, n.V.)
16.20 Uhr: USA – Österreich (4:1)
16.20 Uhr: Schweden – Slowakei (4:2)
20.20 Uhr: Schweiz – Finnland (4:2)
20.20 Uhr: Tschechien – Kanada (2:3)
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Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
7
20
18
3
Lettland
7
7
12
4
USA
7
4
11
5
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
7
-28
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
7
-23
1