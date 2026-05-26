WM-Pucks wurden in der tschechischen Provinz «gebacken»

Über 10'000 Stück wurden in die Schweiz geliefert. Davon kommen aber nur 510 zum Spieleinsatz. Die Pucks der Hockey-WM werden in Tschechien hergestellt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 10'000 Gufex-Pucks für Hockey-WM in Zürich und Freiburg geliefert

Nur 510 Pucks mit Hightech-Chips zur Schuss- und Bewegungsmessung ausgestattet

Ein Puck wiegt 170 Gramm und ist 2,54 auf 7,62 Zentimeter gross

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Im Fussball wird die Enthüllung des WM-Balls immer gross zelebriert. Das Spielgerät bekommt jeweils einen Namen und weist jedes Mal ein neues Design auf. Das könnte im Hockey nicht unterschiedlicher sein. Die meisten Fans wissen vermutlich nicht einmal, wer die Pucks herstellt, die an der WM in der Schweiz zum Einsatz kommen – es ist nicht Adidas.

Die harten Gummischeiben kommen aus Tschechien – genauer gesagt aus einem kleinen Dorf namens Katerinice. Dort stellt das Unternehmen Gufex Pucks her. Bereits seit 1998 liefert die tschechische Firma das Spielgerät für die IIHF-Turniere.

So auch für die Hockey-WM in der Schweiz. Gufex hat für die Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg über 10'000 Scheiben gebacken – so wird die Vulkanisierung des Gummis umgangssprachlich genannt.

So werden Pucks hergestellt

Die Produktion der schwarzen Scheiben dauert etwas mehr als einen Tag. Zuerst presst eine Maschine die Gummistücke in die richtige Form, bevor sie dann während zwölf Minuten bei 184 Grad Celsius gebacken werden. Bis die Pucks vollständig abgekühlt sind, dauert es 24 Stunden. Nach dem Wegschneiden des Restmaterials ist die Scheibe exakt 170 Gramm schwer, 2,54 Zentimeter hoch und weist einen Durchmesser von 7,62 Zentimetern auf. Das sind die offiziellen Vorgaben der IIHF. Neben dem Internationalen Hockeyverband beliefert Gufex europäische Ligen wie auch Japan und Nordkorea mit Scheiben.

Zum Schluss werden die Pucks bedruckt und an die Zieldestination verschickt. Gufex liefert über 10'000 davon in die Schweiz – die meisten als Souvenirs oder fürs Training. Nur 510 sind echte Hightech-Scheiben, die bei den Spielen eingesetzt werden. Sie haben einen eingebauten Chip. So kann der Hockeyverband beispielsweise Schussgeschwindigkeiten messen. Diese Technologie wird nun bereits seit drei Jahren eingesetzt. Seither sind auch Spieler auf dem Eis mit einem Chip ausgestattet, damit ihre Bewegungen genau aufgezeichnet werden können.