Lettland erledigt gegen Ungarn die Pflicht, qualifiziert sich für den Viertelfinal und tut Deutschland damit richtig weh. Norwegen lässt gegen Dänemark gleichzeitig spät einen Punkt liegen, was Gruppenrang zwei ins Wanken bringt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ungarn – Lettland 1:8

In ihrem letzten Vorrunden-Spiel an dieser WM werden die Letten ihrer Favoritenrolle gerecht und fegen die bereits ausgeschiedenen Ungarn gleich mit 8:1 vom Feld. Dabei drücken sie dem Spiel von Beginn weg den Stempel auf: Nach zehn Minuten erzielt ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers die lettische Führung – sein siebtes Tor im siebten WM-Spiel in seinem Heimstadion in Zürich.

Kurz vor der ersten Pause gelingt den Balten dann ein Doppelschlag von Kloten-Center Deniss Smirnovs und Eduard Tralmaks zum 3:0 – die Vorentscheidung in diesem Spiel, zumal Lettland den Druck auch danach hochhält. Kurz nach Spielhälfte liegen sie mit 5:0 vorne, ehe Marton Nemes der ungarische Ehrentreffer gelingt. Die letzten drei lettischen Tore fallen dann in den Schlussminuten.

Mit dem deutlichen Triumph gegen Ungarn stehen die Letten definitiv im WM-Viertelfinal und haben gute Chancen auf Rang drei in der Gruppe A. Gleichzeitig besiegeln sie das Aus der deutschen Nationalmannschaft. Zwar liegt das Team von Harold Kreis noch immer auf Rang vier, weil die direkten Konkurrenten Österreich und USA aber noch gegeneinander spielen, werden sie davon am Dienstagabend sicher noch verdrängt.

Norwegen – Dänemark 4:3 n.V.

Im rein skandinavischen Duell mit Dänemark sehen die vorzeitig für die K.o.-Runde qualifizierten Norweger lange wie der sichere Sieger aus. Kurz nach Spielhälfte ziehen sie mit zwei Toren von Andreas Martinsen (31.) und Tinus Luc Koblar (34.) innert drei Minuten auf 3:1 davon. Allerdings bringt Joachim Blichfeld mit seinem Anschlusstreffer die dänische Hoffnung postwendend wieder zurück. Und es kommt noch besser für Dänemark: Zwei Sekunden vor der Schlusssirene erzielt Patrick Russell den Ausgleich zum 3:3 und erzwingt die Verlängerung. Dort setzen sich die Norweger zwar dank des goldenen Treffers von Michael Brandsegg-Nygard doch noch durch, ärgern dürfte sie der späte Gegentreffer dennoch: Sie müssen nun im Fernduell um Gruppenrang zwei hoffen, dass Tschechien am Dienstagabend nicht in der regulären Spielzeit gegen Kanada gewinnt.

Tippspiel zur Hockey-WM Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community. Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos. Melde dich jetzt an bei unserem Tippspiel zur Hockey-WM in der Schweiz! Tritt gegen unsere Hockey-Experten an, bilde deine eigene Tipp-Gruppe oder miss dich einfach mit der gesamten Community. Jeder Tipp zählt, denn nicht nur die besten drei Tipperinnen und Tipper erhalten einen Preis. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zusätzlich noch Tombolapreise verlost. Hier gibts mehr Infos. Jetzt mitmachen