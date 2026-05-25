Davide Malinconico Redaktor Sport

USA – Ungarn 7:3

Die USA haben ihre Pflichtaufgabe gelöst: Mit einem 7:3-Erfolg gegen Ungarn wahrt das Team seine Chancen auf den Viertelfinal. Am Dienstag wartet nun das Duell mit Österreich, das ebenfalls noch auf die K.-o.-Runde schielt.

Justin Faulk bringt die Amerikaner in der 10. Minute auf Kurs. Ein Doppelschlag durch Matthew Tkachuk (19.) kurz vor und Ryan Leonard (23.) kurz nach der ersten Drittelpause stellt die Weichen früh auf Sieg. Spätestens als Faulk in der 28. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 erhöht, scheint die Partie gelaufen. Csanad Erdely kann für Ungarn zwar wenige Minuten später verkürzen (31.), doch Leonard stellt kurz vor Schluss des Mitteldrittels den Vier-Tore-Vorsprung wieder her (39.).

Die Europäer beweisen jedoch Moral: In der 48. Minute ist es wieder Erdely, der Ungarn ansatzweise ranbringt. Und siehe da: Gabor Tornyai sorgt mit seinem Treffer in der 55. Minute dafür, dass den Fans in der Swiss Life Arena doch noch eine spannende Schlussphase geboten wird. Die Hoffnung währt aber nur kurz: Leonard macht mit seinem dritten Tor des Abends per Empty-Netter alles klar (57.). Max Plante setzt dann noch den Schlusspunkt zum 7:3 (60.).

Tschechien – Norwegen 1:4

Norwegen erwischt Tschechien zu Beginn der Partie kalt. Dank zweier Treffer durch Havard Ostrem Salsten (3.) und Michael Brandsegg-Nygard (7.) erarbeiten sich die Norweger früh einen Zwei-Tore-Vorsprung. Die tschechische Auswahl findet in der 16. Minute eine Antwort, als Jaroslav Chmelar auf 1:2 verkürzen kann. Weil im zweiten Spielabschnitt keine weiteren Treffer fallen, geht es mit diesem Spielstand in den letzten Durchgang.

Dort dauert es bis zur 49. Minute, ehe Martin Ronnild den alten Zwei-Tore-Vorsprung für die Norweger wieder herstellt. Die Tschechen stehen nun unter massivem Zugzwang, während ihnen unaufhaltsam die Zeit davonläuft. Anstatt eines tschechischen Anschlusstreffers folgt jedoch der endgültige K.o.: Erneut ist es Brandsegg-Nygard, der in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung sorgt.

Mit diesem 4:1-Überraschungssieg überholen die Norweger ihren heutigen Gegner aufgrund der Tordifferenz und klettern nach sechs Spielen auf den zweiten Tabellenplatz.