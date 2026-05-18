Bekommt Nati-Goalie Leonardo Genoni eine Auszeichnung für seine grossartige Karriere? Und setzen die Deutschen auch gegen die Schweiz auf ihren NHL-Goalie? Hier kommt das Nati-Inside von Reporterin Nicole Vandenbrouck.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Berra wieder auf dem Eis

Meistergoalie Reto Berra (38) ist nach überstandener Krankheit am Sonntagabend zum Team gestossen und steht am Montagvormittag im Warmup auf dem Eis. Danach gibts zur Begrüssung Applaus von den Teamkollegen. Somit wird seine Trainingsvertretung Kevin Pasche vorerst nicht mehr benötigt. Doch zur Absicherung bleibt er noch in Zürich, bis sicher ist, dass sich Berra gut erholt hat. Am Abend im Spiel gegen Deutschland wird Berra noch nicht im Einsatz stehen.

Umstellung im Powerplay

Jan Cadieux und sein Assistent Marcel Jenni, der fürs Powerplay zuständig ist, hatten schon während des ersten Spiels eine Korrektur bei den Überzahl-Formationen vorgenommen. Damien Riat und Pius Suter rückten für Timo Meier und Nico Hischier in den ersten Block – und der Lausanne-Stürmer erzielte dann auch das wichtige 2:1 gegen Lettland auf Pass von Sven Andrighetto. Im Warmup für das Deutschland-Spiel gibt es nun einen weiteren Wechsel: Dean Kukan kommt für Roman Josi in die Combo mit seinen ZSC-Teamkollegen Denis Malgin und Andrighetto. Der Captain wechselt zur Formation mit Meier, Hischier, Nino Niederreiter und Théo Rochette.

Spielt erneut NHL-Goalie Grubauer?

Im Warmup der Deutschen, die am Vorabend gegen Lettland verloren hatten, stehen nur sieben Feldspieler und alle drei Goalies auf dem Eis. Die Frage ist, ob NHL-Keeper Philipp Grubauer (34, Seattle Kraken) auch im dritten Spiel innert vier Tagen im Tor stehen wird. Die Alternativen sind der Berliner Meistergoalie Jonas Stettmer (24) und Maximilian Franzreb (29) von Mannheim, die beide noch kein WM-Spiel bestritten haben.

Partnerinnen mit Motto-Jacke

Es ist bei vielen Klubs und auch bei der Nati zur Tradition geworden, dass sich die Freundinnen und Frauen der Spieler mit einer Motto-Jacke zu ihren Liebsten bekennen – und an den Spielen so auch gut zu erkennen sind. Bei Olympia in Mailand im Februar trugen sie vom Stil her eine Bomberjacke in Braun, die mit dem jeweiligen Spielernamen bestickt war. Bei der Heim-WM ist es nun eine rote Jacke, auf deren Rücken «Switzerland» und das Motto «Our home, our time» («Unser Zuhause, unsere Zeit») stehen, darunter das Schweizer Wappen und eine Bergsilhouette mit dem Banner, in dem der Nachname steht.

Genoni für Auszeichnung nominiert

Die Vereinigung der Europäischen Hockey Clubs verleiht jährlich Auszeichnungen in vier Sparten: Der Klub des Jahres, der Trainer des Jahres, der Youngster des Jahres sowie der Karriere-Award. Unter den Nominierten 2026 sind auch Vertreter aus der Schweiz. Der HCD ist als Klub nominiert neben Frölunda, Skelleftea (beide Sd), Köln und KooKoo (Fi). HCD-Trainer Josh Holden (Ka/Sz) als einer der Trainer. Und unser Nati-Keeper Leonardo Genoni (38), der siebenfache Meister und dreifache WM-Silberheld, ist einer der verdienstvollen Anwärter für den Karriere-Award.

Gutes Omen für die Deutschen?

Bundestrainer Harold Kreis (67, ex Zug, ZSC Lions und Lugano) hat mehrere Meisterspieler aus Berlin in der Mannschaft. Wie ein Ran-Reporter im Interview weiss, soll nach der Ankunft der frischgebackenen Champions in Zürich plötzlich goldenes Lametta von der Meisterfeier aus einer der Taschen gefallen sein. Kreis bestätigt es in seiner Antwort, «plötzlich lag es bei uns im Trainerbüro auf dem Tisch», sagt er grinsend, «wir fanden es auch witzig. Und vielleicht ist es ja ein Omen.»





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