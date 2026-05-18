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«Es droht ein Hockey-Fiasko»
Die Deutschen haben schon WM-Bammel

Nach zwei Niederlagen steht Deutschland bei der Eishockey-WM unter Druck. Am Montag wartet in Zürich die Schweiz – der härteste Gruppengegner, wie deutsche Medien finden. Der Tenor: «Der Viertelfinal ist in Gefahr.»
Publiziert: 11:07 Uhr
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Aktualisiert: vor 48 Minuten
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Deutschland wartet an der Eishockey-WM in der Schweiz noch auf Punkte.
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland verliert gegen Lettland, Viertelfinal an der Eishockey-WM gefährdet
  • In 120 Minuten nur ein Tor: Team enttäuscht trotz NHL-Verstärkung
  • Schweiz ist nächster Gegner, Deutsche sehen Nati als stärksten Gruppengegner
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Cédric HeebRedaktor Sport

In Deutschland wächst die Angst. Die Angst davor, zum zweiten Mal in Folge den Viertelfinal einer Eishockey-WM zu verpassen. Nach der Startniederlage gegen Finnland verliert die DEB-Auswahl am Sonntagabend gegen Lettland, einen Konkurrenten um einen Viertelfinalplatz in der Gruppe A, mit 0:2.

«Pleite gegen Lettland! Viertelfinale in Gefahr», titelt etwa «Bild». Dazu schreibt die Zeitung: «Das erste Endspiel um das WM-Viertelfinale in der Zürcher Swiss Life Arena vergeigt die deutsche Nationalmannschaft!»

«Es droht ein Fiasko»

Das Wort Gefahr findet sich auch in den Schlagzeilen von Eurosport und der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Diese schreibt: «Lettlands Konter eiskalt, Deutschlands Eishockey-Stars ratlos: Nach dem zweiten WM-Rückschlag droht auch in der Schweiz ein Fiasko.»

Sport1 greift den Fakt auf, dass dem Team in den 120 WM-Minuten nur ein Tor gelingt: «Kapitaler deutscher WM-Fehlstart ist perfekt.» Trotz der Verstärkung durch NHL-Stürmer Lukas Reichel (24) «gerät das ausgerufene Ziel zunehmend in Gefahr». Die ARD-«Sportschau» sieht den Viertelfinal «bereits in weite Ferne gerückt».

Schweiz als stärkster Gruppengegner

Was den Deutschen nun Bauchschmerzen bereitet: Im nächsten Spiel ist Deutschland der Aussenseiter, denn es wartet die Schweiz. Die «FAZ» und die «Sportschau» bezeichnen unsere Nati als «WM-Mitfavoriten», die «Süddeutsche Zeitung» schreibt: «Nun kommt der stärkste Gruppengegner.»

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Das sieht auch Dominik Kahun (30) so. Der deutsche Stürmer, der seit 2021 in der Schweiz spielt (SC Bern und Lausanne), hat grossen Respekt vor dem Gastgeber. Denn anders als bei ihnen, kann Naticoach Jan Cadieux (46) auf alle verfügbaren und nicht verletzten oder intern gesperrten NHL-Stars zählen. «Da sind wirklich alle mit dabei, deshalb sind sie brutal eingespielt», sagt Kahun. «Das ist ihre Stärke. Es sind unglaubliche Spieler, gleichzeitig auch super Charaktere.»

«Am Montag geht es gegen die Schweiz fast schon um alles», schreibt die «Sportschau». Deutschland benötigt die ersten WM-Punkte, sagt nicht nur die «FAZ»: «Es droht die nächste deutsche Eishockey-Enttäuschung.»

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
5
6
2
Finnland
Finnland
2
5
6
3
Schweiz
Schweiz
2
4
6
4
USA
USA
2
2
3
5
Lettland
Lettland
2
0
3
6
Deutschland
Deutschland
2
-4
0
7
Ungarn
Ungarn
2
-5
0
8
Großbritannien
Großbritannien
2
-7
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
8
6
2
Slowakei
Slowakei
2
4
6
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
2
2
4
4
Norwegen
Norwegen
2
3
3
5
Schweden
Schweden
2
2
3
6
Slowenien
Slowenien
2
-3
2
7
Dänemark
Dänemark
2
-7
0
8
Italien
Italien
2
-9
0
Playoffs
Abstieg
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