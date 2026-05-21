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PDF und alle Resultate
Der komplette Spielplan der Eishockey-WM 2026

In der Schweiz dreht sich derzeit alles um Eishockey. An der Heim-WM in Zürich und Freiburg kämpft die Nati in Gruppe A ums Weiterkommen, um sich endlich den Traum von Gold zu erfüllen. Hier gibts alle Spiele und Resultate vom Turnier 2026.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Vom 15.–31. Mai tragen Zürich und Freiburg die Eishockey-WM 2026 aus.
Foto: Blick

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Eishockey-WM vom 15.–31. Mai in der Schweiz
  • 16 Teams in zwei Achtergruppen
  • Nati in Gruppe A
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan Eishockey-WM 2026 PDF

Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!

Vom 15.–31. Mai kämpfen 16 Nationen in der Schweiz um den Weltmeistertitel. Erfahre in unserem Spielplan-PDF, wann die Nati auf dem Eis steht und verpasse keine Spiele. Ganz einfach Herunterladen, Ausdrucken und Aufhängen. Hopp Schwiiz!

Download Spielplan 2026 als PDF

Die Nati bekommt es in Gruppe A mit den USA, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn und Grossbritannien zu tun und meistert ihre Gruppe bislang vorzüglich. Bis zum 26. Mai wird sie gegen alle Gruppengegner in der Zürcher Swiss Life Arena jeweils eine Partie bestritten und sich hoffentlich für den Viertelfinal qualifiziert haben. Diesen erreicht sie dann, wenn sie die erste Turnierphase mindestens auf dem 4. Rang beendet.

Bevorstehende Spiele der Eishockey-WM 2026

  • Donnerstag, 21. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Finnland
    16.20 Uhr: Kanada – Norwegen
    20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
    20.20 Uhr: Dänemark – Slowakei
  • Freitag, 22. Mai 2026
    16.20 Uhr: Deutschland – Ungarn
    16.20 Uhr: Kanada – Slowenien
    20.20 Uhr: Finnland – Grossbritannien
    20.20 Uhr: Schweden – Italien
  • Samstag, 23. Mai 2026
    12.20 Uhr: Lettland – USA
    12.20 Uhr: Dänemark – Slowenien
    16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
    16.20 Uhr: Slowakei – Tschechien
    20.20 Uhr: Österreich – Deutschland
    20.20 Uhr: Norwegen – Schweden
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Nati voll auf Kurs
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  • Sonntag, 24. Mai 2026
    16.20 Uhr: Grossbritannien – Lettland
    16.20 Uhr: Dänemark – Italien
    20.20 Uhr: Finnland – Österreich
    20.20 Uhr: Slowakei – Kanada
  • Montag, 25. Mai 2026
    16.20 Uhr: USA – Ungarn
    16.20 Uhr: Tschechien – Norwegen
    20.20 Uhr: Deutschland – Grossbritannien
    20.20 Uhr: Slowenien – Italien
  • Dienstag, 26. Mai 2026
    12.20 Uhr: Ungarn – Lettland
    12.20 Uhr: Norwegen – Dänemark
    16.20 Uhr: USA – Österreich
    16.20 Uhr: Schweden – Slowakei
    20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
    20.20 Uhr: Tschechien – Kanada
  • Donnerstag, 28. Mai
    16.20 Uhr: Viertelfinal 1
    16.20 Uhr: Viertelfinal 2
    20.20 Uhr: Viertelfinal 3
    20.20 Uhr: Viertelfinal 4
  • Samstag, 30. Mai
    15.20 Uhr: Halbfinal 1
    20 Uhr: Halbfinal 2
  • Sonntag, 31. Mai
    15.30 Uhr: Spiel um Bronze
    20.20 Uhr: Spiel um Gold

Resultate vergangener Spiele

  • Freitag, 15. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – Deutschland (3:1)
    16.20 Uhr: Kanada – Schweden (5:3)
    20.20 Uhr: USA – Schweiz (1:3)
    20.20 Uhr: Tschechien – Dänemark (4:1)
  • Samstag, 16. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – Österreich (2:5)
    12.20 Uhr: Slowakei – Norwegen (2:1)
    16.20 Uhr: Ungarn – Finnland (1:4)
    16.20 Uhr: Italien – Kanada (0:6)
    20.20 Uhr: Schweiz – Lettland (4:2)
    20.20 Uhr: Slowenien – Tschechien (3:2, n.V.)
  • Sonntag, 17. Mai 2026
    12.20 Uhr: Grossbritannien – USA (1:5)
    12.20 Uhr: Italien – Slowakei (1:4)
    16.20 Uhr: Österreich – Ungarn (4:2)
    16.20 Uhr: Dänemark – Schweden (2:6)
    20.20 Uhr: Deutschland – Lettland (0:2)
    20.20 Uhr: Norwegen – Slowenien (4:0)
  • Montag, 18. Mai 2026
    16.20 Uhr: Finnland – USA (6:2)
    16.20 Uhr: Kanada – Dänemark (5:1)
    20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz (1:6)
    20.20 Uhr: Schweden – Tschechien (3:4)
  • Dienstag, 19. Mai 2026
    16.20 Uhr: Lettland – Österreich (1:3)
    16.20 Uhr: Italien – Norwegen (0:4)
    20.20 Uhr: Ungarn – Grossbritannien (5:0)
    20.20 Uhr: Slowenien – Slowakei (4:5, n.P.)
  • Mittwoch, 20. Mai 2026
    16.20 Uhr: Österreich – Schweiz (0:9)
    16.20 Uhr: Tschechien – Italien (3:1)
    20.20 Uhr: USA – Deutschland (4:3, n.P.)
    20.20 Uhr: Schweden – Slowenien (6:0)

Die Nationen auf den Rängen 1-4 qualifizieren sich für den Viertelfinal (ab 28. Mai). Hier gehts zu den aktuellen Tabellen der Eishockey-WM 2026 inklusive Erklärung, wer bei Punktgleichheit weiterkommt.

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
18
12
2
Finnland
Finnland
3
9
9
3
Österreich
Österreich
4
-2
9
4
USA
USA
4
-1
5
5
Ungarn
Ungarn
3
0
3
6
Lettland
Lettland
3
-2
3
7
Deutschland
Deutschland
4
-10
1
8
Großbritannien
Großbritannien
3
-12
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
5
10
2
Kanada
Kanada
3
12
9
3
Slowakei
Slowakei
3
5
8
4
Norwegen
Norwegen
3
7
6
5
Schweden
Schweden
4
7
6
6
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
7
Dänemark
Dänemark
3
-11
0
8
Italien
Italien
4
-15
0
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Slowenien
Slowenien
Italien
Italien
Ungarn
Ungarn
Österreich
Österreich
Kanada
Kanada
Tschechien
Tschechien
Dänemark
Dänemark
Finnland
Finnland
Deutschland
Deutschland
Grossbritannien
Grossbritannien
Eishockey-WM 2026
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Lettland
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Norwegen
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Slowakei
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Schweiz
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USA
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      Kanada
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      Tschechien
      Dänemark
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      Deutschland
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      Slowakei
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      Schweden
      Schweden
      Schweiz
      Schweiz
      USA
      USA