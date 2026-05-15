In Zürich und Fribourg spielen 16 Nationen um den Weltmeistertitel im Eishockey. Erste Hürde ist die Qualifikation fürs Viertelfinal, das man nur erreicht, wenn man die Gruppenphase mindestens auf dem 4. Rang beendet. Hier gehts zum aktuellen Tabellenstand.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Eishockey-WM 2026 Gruppe A Mannschaft SP TD PT 1 Finnland 1 2 3 1 Schweiz 1 2 3 3 Österreich 0 0 0 3 Großbritannien 0 0 0 3 Ungarn 0 0 0 3 Lettland 0 0 0 7 Deutschland 1 -2 0 7 USA 1 -2 0 Playoffs Abstieg Gruppe B Mannschaft SP TD PT 1 Tschechische Republik 1 3 3 2 Kanada 1 2 3 3 Italien 0 0 0 3 Norwegen 0 0 0 3 Slowakei 0 0 0 3 Slowenien 0 0 0 7 Schweden 1 -2 0 8 Dänemark 1 -3 0 Playoffs Abstieg

Bei Punktgleichheit zählt die Direktbegegnung und Tore

Weisen zwei Nationen gleich viele Punkte auf, wird die Direktbegegnung hinzugezogen. Wer daraus mehr Zähler holte, landet in der Tabelle weiter oben. Bei mehr als zwei punktgleichen Nationen wirds etwas komplizierter. In diesem Fall zählen aus den jeweiligen Direktbegegnungen die Punkte, Tordifferenz und höhere Anzahl geschossener Tore (in dieser Reihenfolge).

Sollten auch dann noch immer mindestens drei Nationen gleichauf sein (bei nur noch zwei zählen wieder die Anzahl Punkte aus dem Direktduell), wird die Bewertung auf einen Teil der Gruppe ausgeweitet. Dabei entscheiden als erstes die Ergebnisse der betroffenen Mannschaften gegen das nächstbeste Team ausserhalb der Dreiergruppe (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore), danach dieselben Leistungen gegen den Gruppengegner noch einen Platz weiter hinten.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass noch immer keine Rangliste erstellt werden kann, entscheidet die Setzliste von vor dem Turnier. Weil es während der Gruppenphase zu Punktgleichheit kommen kann, ohne dass die betroffenen Nationen schon gegeneinander antraten, gibts hierfür einen separaten Schlüssel: Weniger Spiele, Tordifferenz aus allen Spielen, Anzahl geschossener Tore aus allen Spielen, Setzliste vor dem Turnier.