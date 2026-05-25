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Jetzt wird gerechnet
Auf wen trifft die Nati im WM-Viertelfinal?

Ein Blick auf die WM-Gruppe B in Fribourg zeigt: Für die Nati gibt es im Viertelfinal noch vier mögliche Gegner. Wegweisend für die Rechnung ist das Duell der Schweden, denen das WM-Aus droht, gegen die Slowaken.
Publiziert: vor 55 Minuten
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Beim Testspiel in Jönköping kamen die Schweizer gegen die Schweden 1:8 unter die Räder. Im Vordergrund Denis Malgin, während Anton Frondell dahinter jubelt.
Foto: Carl Sandin/Bildbyran/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nati gewann bisher alle sechs Spiele der WM 2026
  • Schweiz spielt am Dienstag gegen Finnland um den Gruppensieg bei der WM-Endrunde
  • Schweden braucht drei Punkte, um Viertelfinalplatz zu sichern
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Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Das Viertelfinal-Ticket hat die Schweiz längst auf sicher. Für die Nati, die bisher alle sechs Spiele gewonnen hat, geht es am Dienstagabend gegen Finnland um den Gruppensieg, der an den Gewinner des «Endspiels» geht und Einfluss auf den Gegner in der ersten K.o.-Runde hat. Und so sieht die Rechnung aus.

Wenn die Nati Gruppensieger wird …

In diesem Fall bekommt es das Team von Jan Cadieux am Donnerstag mit dem Vierten der Fribourger Gruppe B zu tun. Dafür kommen vor den letzten Spielen immer noch vier Teams infrage: Schweden, Norwegen, Tschechien und die Slowakei.

Der bisher enttäuschende Schweizer Angstgegner Schweden braucht am Dienstagnachmittag drei Punkte im Direktduell, um die Slowaken noch zu überflügeln – und wäre dann Vierter, wenn Norwegen gegen Tschechien und Dänemark nicht weniger als zwei Punkte holt.

Gelingt es den Schweden nicht, sich noch einen Viertelfinalplatz zu erobern, würde man auf einen Gegner aus dem Trio Tschechien, Slowakei und Norwegen treffen. Mit einem Sieg gegen Norwegen am Montagnachmittag würden die Tschechen als möglicher Gegner wegfallen.

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Wenn die Nati Gruppenzweiter wird …

Bei einer Niederlage gegen Finnland bekommt es die Schweiz mit dem Dritten der Gruppe B zu tun. Auch da sind Tschechien, die Slowakei, Norwegen oder Schweden die möglichen Gegner. Mit einem Sieg gegen Norwegen wäre Tschechien, der Finalgegner der Schweiz vor zwei Jahren, vorzeitig mindestens Gruppenzweiter.

Falls sich Schweden am Dienstag im «Endspiel» gegen die Slowakei durchsetzen sollte, haben die überraschenden Norweger die beste Ausgangslage, auf Rang 3 zu landen. Sie treffen am Montag auf Tschechien und am Dienstag auf die perspektivlosen Dänen, würden mit der vollen Punktzahl aber gar noch auf Platz 2 vorrücken.

Gewinnen die Slowaken das Direktduell gegen Schweden, dürften sie auf Platz 3 landen - ausser die Norweger überraschen auch gegen die Tschechen, die bisher erst beim Ausrutscher gegen Slowenien Punkte abgegeben haben.

Die letzten Spiele der Gruppe B in Fribourg

Am Montag

  • 16.20 Tschechien – Norwegen
  • 20.20 Slowenien – Italien

Am Dienstag

  • 12.20 Norwegen – Dänemark
  • 16.20 Schweden – Slowenien
  • 20.20 Tschechien – Kanada

Am Montag

  • 16.20 Tschechien – Norwegen
  • 20.20 Slowenien – Italien

Am Dienstag

  • 12.20 Norwegen – Dänemark
  • 16.20 Schweden – Slowenien
  • 20.20 Tschechien – Kanada
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
30
18
2
Finnland
Finnland
6
22
18
3
Österreich
Österreich
6
-9
9
4
Lettland
Lettland
6
0
9
5
Deutschland
Deutschland
6
-2
7
6
USA
USA
5
-3
5
7
Ungarn
Ungarn
5
-13
3
8
Großbritannien
Großbritannien
6
-25
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
6
19
17
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
5
6
13
3
Slowakei
Slowakei
6
4
11
4
Norwegen
Norwegen
5
7
10
5
Schweden
Schweden
6
9
9
6
Dänemark
Dänemark
6
-10
5
7
Slowenien
Slowenien
6
-16
3
8
Italien
Italien
6
-19
1
Playoffs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Dänemark
Dänemark
Finnland
Finnland
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Eishockey-WM 2026
Norwegen
Norwegen
Slowakei
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