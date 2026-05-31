Die Nati legt einen Final-Hattrick hin. Für Goalie Leonardo Genoni die dritte Chance in Serie auf WM-Gold – und die beste?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leonardo Genoni vor WM-Final in Zürich: Schweiz träumt von Gold

Der Goalie glänzt mit 97,25 % Fangquote und 0,5 Gegentore-Schnitt

Genoni: «Für WM-Gold würde ich alle sieben Meistertitel eintauschen»

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Leonardo Genoni hat schon vor der K.o.-Runde dieser Heim-WM gemahnt: «Nicht an Gold denken, sondern einfach das Potenzial abrufen.» Etwas, womit der 38-Jährige keine Mühe hat. Er blendet jeweils die Bedeutung der grossen Spiele aus und ist spätestens nach dem ersten Bully auf Betriebstemperatur, «ob es nun ein Testspiel mit dem EVZ ist oder ein WM-Halbfinal». Oder eben ein Final.

Es ist Genonis dritter in Serie. Bei den letzten beiden Gold-Spielen hat der Rekordhalter (15 WM-Shutouts) die Atmosphäre eingesogen. 2025 in Stockholm ist sie besonders gewesen, 2024 in Prag jedoch noch viel elektrisierender – weil Gastgeber Tschechien um Gold gespielt und es gewonnen hat. Wie wird das erst heute Abend? Die Schweizer können in der Heimat Weltmeister werden. «Die Stimmung ist noch viel spezieller, als wir uns das überhaupt vorstellen konnten. So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Genoni vor den K.o.-Spielen in Zürich.

Vor einem Jahr schrammt die Nati mit einem 0:1 in der Verlängerung gegen die USA an Gold vorbei. Genoni hält seinen Kasten 62 Minuten lang rein – seine Vorderleute kriegen jedoch den Puck nicht hinein. In Prag fällt das 2:0 der Gastgeber erst 19 Sekunden vor Schluss. In beiden Partien ist unser Nati-Keeper sackstark. Und an diesem Turnier?

Genoni, den Zahlen nie sonderlich interessieren, ist aktuell jener Torhüter mit den besten Werten. Fangquote gefällig? 97,25 Prozent. Die drei Shutouts bescheren ihm einen Gegentore-Schnitt von 0,5. Es ist alles angerichtet, damit der dreifache Silberheld seine Leistung vergolden könnte. «Für WM-Gold würde ich jeden meiner sieben Meistertitel eintauschen.» Und jede seiner zahlreichen Auszeichnungen. Es wäre sein Glanzpunkt einer grossen Karriere.

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