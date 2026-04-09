Davyd Barandun sprach vor dem dritten Halbfinal-Spiel mit Teamkollege Yannick Frehner zufällig darüber, wie sie ein Tor bejubeln würden. Nach seinem Matchwinner zum 1:0-Sieg wusste der HCD-Verteidiger vor lauter Emotionen nichts mehr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Davyd Barandun erzielt Playoff-Debüt-Tor für HCD gegen ZSC Lions

Der 26-Jährige vergass vor lauter Emotionen den geplanten Torjubel

Der HCD-Verteidiger schenkt den Matchpuck seinen Eltern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Davyd Barandun ist etwas erstaunt, zu wie vielen Interviews er nach dem dritten Halbfinal-Duell gegen die ZSC Lions antraben muss. Da ist er aber der Einzige. Denn immerhin ist der HCD-Verteidiger verantwortlich für das siegbringende 1:0, das er in der 13. Minute zwischen den Schonern von ZSC-Keeper Simon Hrubec hindurch erzielt. Es ist der erste Playoff-Treffer des 26-Jährigen in seiner Profi-Karriere, sowie erst der zweite in dieser Saison.

0:31 1. Playoff-Tor für Barandun: «Bin froh, ist er mal reingefallen»

Zunächst lobt der Engadiner, der zum SCB wechselt, die Teamleistung, jeder habe seinen Job gemacht und die Zweikämpfe gewonnen, «ein starkes Forechecking war das Ziel». Als Barandun dann auf sein wichtiges Tor angesprochen wird, strahlt er über beide Backen: «Das ist Wahnsinn, ich kann es fast nicht beschreiben.» Schmunzeln muss der Matchwinner jedoch noch aus einem anderen Grund, wie er verrät. «Vor dem Spiel sprach ich mit Yannick Frehner darüber, wie wir jubeln würden, wenn wir ein Tor erzielen. Als es dann wirklich passierte, waren es so viele Emotionen gleichzeitig, dass ich ein Blackout hatte.»

Erst als Barandun Richtung Spielerbank fährt und dort den lachenden Frehner erblickt, fällt es ihm wieder ein. Er holt welchen Jubel nach? «Den Fingerzeig nach unten, was so in etwa bedeuten soll, ‹mis Huus, mis Stadion›.» Ein perfekter Jubel für einen Davoser: Denn der HCD unterstreicht weiterhin seine Heimmacht: Von 31 Heimspielen dieser Saison haben die Bündner erst drei verloren.

3:13 HC Davos – ZSC Lions 1:0: Baranduns erstes Playoff-Tor als Schuss ins Glück

Nach einem so wichtigen Sieg mit seinem Playoff-Debüt-Treffer würde mancher Spieler den Puck vermutlich behalten. Doch Barandun möchte seine Eltern damit überraschen und hat den HCD um die Scheibe gebeten. Der Grund: Der Klub verlost oder versteigert die speziellen Pucks sonst jeweils für einen guten Zweck. Die Besitzer erwartet ein besonderes Erlebnis: Die Pucks sind mit einem Wisehockey-Chip versehen. Diese Technologie speichert verschiedenste Daten, die mittels QR-Code eingesehen werden können. Natürlich auch drauf: Die Torszene als Clip.