Die Nashville Predators mit Roman Josi springen dank einer 5:0-Gala in der Nacht auf Mittwoch wieder auf einen Playoff-Platz zurück, wobei der Berner einen Skorerpunkt einfährt. Zu Ende ist der Playoff-Traum dagegen für die New Jersey Devils.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Weniger als 24 Stunden nach der Shootout-Niederlage gegen die Los Angeles Kings schlagen die Nashville Predators in der Nacht auf Mittwoch im Kampf um die Playoff-Plätze eindrücklich zurück: Das Team von Captain Roman Josi fegt die Anaheim Ducks gleich mit 5:0 vom Eis. Zu diesem Kantersieg steuert Josi einen Assist bei.

Der Vollerfolg in Kalifornien hat für die Predators auch tabellarische Auswirkungen: Im Rennen um einen Playoff-Platz ziehen sie wieder an den Kings vorbei und grüssen mit einem Punkt Vorsprung von einer Wildcard-Position – die Kings um den verletzten Kevin Fiala haben aber noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Keine Playoffs für Schweizer Devils-Trio

Definitiv nicht in den Playoffs dabei sein werden die New Jersey Devils: Das Team mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler geht gegen die Philadelphia Flyers vor heimischer Kulisse gleich mit 1:5 unter, wobei Verteidiger Siegenthaler das einzige Devils-Tor vorbereitet. Ein schwacher Trost, denn: Die Wildcard-Plätze sind für das Team aus New Jersey nach dieser Pleite in den verbleibenden vier Spielen nicht mehr zu erreichen.

Mit ein Grund dafür ist der deutliche Erfolg der Ottawa Senators, die sich aktuell auf diesem letzten Wildcard-Rang befinden. Das Team aus der kanadischen Hauptstadt feiert gegen die Tampa Bay Lightning von Janis Moser einen klaren 6:2-Sieg. Der Berner Verteidiger bleibt dabei ohne Skorerpunkt.

Auch Suter ohne Glück

Gleiches gilt für Pius Suter: Der Zürcher steht bei der 1:3-Heimniederlage seiner St. Louis Blues gegen Colorado Avalanche 13 Minuten lang auf dem Eis. Damit verliert das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri die Playoff-Plätze etwas aus den Augen: Auf Josis Predators fehlen sechs Punkte.

Einen Sieg feiern dagegen die bereits für die Playoffs qualifizierten Dallas Stars mit Lian Bichsel: Die Texaner ringen die Calgary Flames mit 4:3 nieder. Torhüter Akira Schmid kommt beim 2:1-Erfolg der Vegas Golden Knights gegen die Vancouver Canucks nicht zum Einsatz.

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