Bei Kloten fällt ein weiterer Ausländer aus, bei den ZSC Lions gibt es nicht nur ernst gemeinte Prognosen. Und beim SCB stellt sich die Frage, ob ein neuer Verteidiger vorzeitig kommt. Hier kommt das Liga-Inside.

Labancs spezielles Pausen-Ritual

Kevin Labanc ist einer der neuen Attraktionen der National League. Der NHL-erprobte Spieler bringt für eine verantwortungsvolle Rolle ausgeprägten Torriecher und Spielwitz mit. Der US-Stürmer mit slowakischen Wurzeln lieft acht Jahre für die San Jose Sharks (2016 bis 2024) und danach noch eine Saison für Columbus auf, bevor er zu den Shanghai Dragons in die KHL wechselte. Beibehalten hat er seit seiner Zeit in Kalifornien ein besonderes Ritual in der Pause: In voller Montur inklusive Schlittschuhe (mit Schoner) steigt der 30-Jährige aufs Fitnessvelo und radelt eine Weile. Weshalb er damit begonnen hat? «Bei den Sharks sah ich, wie die Stars Joe Thornton und Brent Burns ihre Pausen so verbrachten, und fragte sie nach dem Grund.» Ihre Antwort? «Lotion is Motion», grinst Labanc, so bleibt mein Blut in Bewegung und mein Körper warm. Darum hat es Sinn gemacht für mich.»

Tigers bauen aus

Bei den SCL Tigers feiert beim ersten Heimspiel der Saison gegen die ZSC Lions der über den Sommer neu gestaltete Spielereingang zwischen Garderobe und Eis seine Pflichtspiel-Premiere. Er verleihe dem Durchgang einen modernen und emotionalen Charakter verspricht der Klub auf seiner Homepage. Weiter planen die Emmentaler auch, auf die nächste Saison auf der Westseite des Stadions eine neue Tribüne zu bauen, so dass in Zukunft rund 300 Zuschauer mehr den Weg ins Stadion finden können.

Alte Verbands-Homepage macht die Runde

Viele Benutzer tun sich schwer mit dem Game Center auf der neuen Homepage des Verbands (sihf.ch/de/game-center), weil das Handling besser sein könnte und beispielsweise der Weg zu Spielen aus der Vergangenheit im Vergleich zu früher mühsamer ist. Deshalb macht ein Link der alten Homepage die Runde: https://old.sihf.ch.

Wechselt Balestra schon früher nach Bern?

Unter der Woche gab der SC Bern die Verpflichtung von Nic Balestra (21) per nächste Saison bekannt. Beim Saisonstart in Lausanne fehlte der Verteidiger in der Aufstellung des EV Zug. Könnte der Rechtsschütze, der beim EHC Thalwil mit dem Eishockey begann, schon vorzeitig zum SCB wechseln? Das dürfte davon abhängen, wie sich die Personalsituation beim EVZ entwickelt. Die Zuger haben zehn Verteidiger, davon drei Ausländer, unter Vertrag. SCB-Sportchef Martin Plüss hatte vor der Saison gesagt: «In der Verteidigung haben wir eher weniger Reserven. Und je nachdem lassen wir uns da ein Türchen offen.» Mit Ian Mitchell haben die Berner derzeit nur einen Verteidiger im Team, der den Stock rechts trägt.

Riedi als ZSC-Topskorer?

Das Social-Team der ZSC Lions fragte bei den Spielern, wer sie glauben, dass diese Saison ihr Topskorer wird. Wenig überraschend wurden die Namen von Sven Andrighetto und Denis Malgin am meisten genannt, allerdings erhielt auch Willy Riedi zwei Stimmen. Eine von Kimo Gruber – er und Riedi machten sich einen Spass daraus, sich gegenseitig zu nennen. Und dazu eine von Captain Patrick Geering, der mit einem Schmunzeln erklärte: «Willy Riedi möchte, dass ich ihn nenne.» Nun ja, beim 5:3-Sieg gegen Bern brachte sich Riedi mit seinem ersten Saisontreffer immerhin schon mal aufs Scoreboard.

INSTAGRAM

Aberg fällt verletzt aus

Für Klotens schwedischen Stürmer Pontus Aberg war das Spiel in Rapperswil-Jona bereits nach sechs Einsätzen vorbei. Er musste mit einer Verletzung in die Kabine und kehrte nicht mehr aufs Eis zurück. Er wird – wie Stürmerkollege Simon Meier – zwei bis sechs Wochen pausieren müssen. Sportchef Ricardo Schödler ist ohnehin schon längst auf der Suche nach einem neuen Ausländer, seit klar ist, dass Stürmer Brandon Gignac länger ausfällt. Der Markt ist allerdings nicht überflutet mit vielversprechenden Spielern in einer Preisklasse, die für Kloten in Frage kommen.

Untersander und Müller out

Ex-SCB-Captain Ramon Untersander verletzte sich bei seinem Liga-Debüt für Servette in Lugano nach wenigen Seiten am Unterkörper und verpasst mindestens die Spiele vom Wochenende. Ebenfalls out ist der neue Stürmer Nicolas Müller, der sich beim kontroversen Check von Lorenzo Canonica am Oberkörper verletzte. Der finnische Stürmer Markus Granlund (Oberkörper) fehlt ebenso weiter. Das Comeback von Tim Bozon naht derweil. Verteidiger Giancarlo Chanton fällt nach einer Hand-Operation einen Monat aus.

2:29 Hitzige Bandencheck-Diskussion: «Wer sich vor Bande fürchtet, soll zum Fussball»

Für den SCB kommts knüppeldick

Auf den Start beim meistgenannten Titelfavoriten ZSC Lions folgt für den SC Bern das Heimspiel gegen Fast-Champions Davos. In Zürich führten die Berner am Dienstag dank verblüffender Effizienz zwar dreimal, mussten sich am Schluss aber 3:5 geschlagen geben. Gegen den HCD verloren sie letzte Saison alle vier Duelle. Der letzte Sieg gegen den Rekordmeister datiert vom 22. Februar 2025, als der SCB zu Hause 4:0 gewann und Goalie Adam Reideborn sich mit seinen Paraden einen Shutout verdiente. Damals war die Welt in Bern noch in Ordnung und man grüsste von Platz 3. Jetzt kommt Davos mit Schwung. Zum Start wurden die SCL Tigers mit 4:1 bezwungen, nachdem in der Champions League die Eisbären Berlin, das Team, das der neue SCB-Coach Serge Aubin zu fünf Meistertiteln geführt hatte, mit 8:2 zerlegt wurde.

Ambri holt Mettler als Goalie-Berater

Ambri hat Peter Mettler (45) bis zum Ende Saison als Goaltending Consultant auf Teilzeitmandatsbasis verpflichtet. Er werde eng mit Torhütertrainer Pauli Jaks zusammenarbeiten. Mettler war in der Vergangenheit Goalie-Trainer bei Zug, der Nati und Davos.

Fust gibt Entwarnung und greift zu

Lausanne wurde beim Start vom dezimierten EVZ mit 0:5 kalt geduscht. Mit Aurélien Marti, Colin Miller, Michael Fora und Antti Suomela fehlten den Waadtländern gleich vier Stammkräfte. Werden sie länger fehlen? «Nein, es sind kleine Sachen», gibt Sportchef John Fust Entwarnung. Wer an den Wochenendspielen wieder spielen kann, ist noch unklar. Die drei Verteidiger dürften schneller als Suomela wieder fit sein. Mit Curtis Lazar (31) haben die Waadtländer dennoch einen zusätzlichen Ausländer verpflichtet. Der kanadische Stürmer spielte für Ottawa, Calgary, Buffalo, Vancouver New Jersey und Edmonton 652 Partien und buchte dabei 134 Punkte.

Noch näher dran an deinem National-League-Klub Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen