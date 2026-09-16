Mehrere Doppeltorschützen, Provokationen, ein kerniger Bandencheck. Die erste NL-Runde hat bereits viel Action geliefert. Hast du alles mitgeschnitten? Beweise es im Quiz.

Wie gut hast du bei der ersten Runde aufgepasst?

Wie gut hast du bei der ersten Runde aufgepasst?

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Endlich krachen die Banden wieder in der National League. Der Saisonauftakt hatte es in sich. Vinzenz Rohrer (22) schlägt gleich bei seinem ersten Spiel mit den Zugern mit drei Punkten ein, während der Bieler NHL-Veteran Jeff Skinner (34) innert kürzester Zeit sein erstes Tor erzielt.

Ambri-Spieler provozieren die Ajoie-Fans mit ihrem Jubel nach dem Penaltyschiessen und Leonardo Genoni (39) macht einen Shutout. Hast du mitbekommen, was sonst noch beim Saisonauftakt der National League passiert ist? Beweise es im Quiz:

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