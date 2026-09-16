Endlich krachen die Banden wieder in der National League. Der Saisonauftakt hatte es in sich. Vinzenz Rohrer (22) schlägt gleich bei seinem ersten Spiel mit den Zugern mit drei Punkten ein, während der Bieler NHL-Veteran Jeff Skinner (34) innert kürzester Zeit sein erstes Tor erzielt.
Ambri-Spieler provozieren die Ajoie-Fans mit ihrem Jubel nach dem Penaltyschiessen und Leonardo Genoni (39) macht einen Shutout. Hast du mitbekommen, was sonst noch beim Saisonauftakt der National League passiert ist? Beweise es im Quiz:
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
EV Zug
1
5
3
2
HC Davos
1
3
3
2
HC Lugano
1
3
3
4
EHC Biel
1
2
3
4
ZSC Lions
1
2
3
6
EHC Kloten
1
1
2
6
HC Ambri-Piotta
1
1
2
8
HC Ajoie
1
-1
1
8
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
-1
1
10
HC Fribourg-Gottéron
1
-2
0
10
SC Bern
1
-2
0
12
Genève-Servette HC
1
-3
0
12
SCL Tigers
1
-3
0
14
Lausanne HC
1
-5
0