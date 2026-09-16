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Das Quiz zur National League
Wie gut hast du bei der ersten Runde aufgepasst?

Mehrere Doppeltorschützen, Provokationen, ein kerniger Bandencheck. Die erste NL-Runde hat bereits viel Action geliefert. Hast du alles mitgeschnitten? Beweise es im Quiz.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Jeff Skinner war zum Saisonauftakt vollgetankt und hat schnell sein erstes Tor erzielt.
Foto: Pius Koller
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Endlich krachen die Banden wieder in der National League. Der Saisonauftakt hatte es in sich. Vinzenz Rohrer (22) schlägt gleich bei seinem ersten Spiel mit den Zugern mit drei Punkten ein, während der Bieler NHL-Veteran Jeff Skinner (34) innert kürzester Zeit sein erstes Tor erzielt. 

Ambri-Spieler provozieren die Ajoie-Fans mit ihrem Jubel nach dem Penaltyschiessen und Leonardo Genoni (39) macht einen Shutout. Hast du mitbekommen, was sonst noch beim Saisonauftakt der National League passiert ist? Beweise es im Quiz:

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
EV Zug
EV Zug
1
5
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
2
HC Lugano
HC Lugano
1
3
3
4
EHC Biel
EHC Biel
1
2
3
4
ZSC Lions
ZSC Lions
1
2
3
6
EHC Kloten
EHC Kloten
1
1
2
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
2
8
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-1
1
8
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
-1
1
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
-2
0
10
SC Bern
SC Bern
1
-2
0
12
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
-3
0
12
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-3
0
14
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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EV Zug
EV Zug
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
EHC Biel
EHC Biel
HC Ajoie
HC Ajoie
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
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EHC Kloten
EHC Kloten
SC Rapperswil-Jona Lakers
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HC Davos
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HC Fribourg-Gottéron
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        SC Bern
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        HC Davos
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        HC Fribourg-Gottéron
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        HC Lugano
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