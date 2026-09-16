Was für ein Einstand! Nati-Stürmer Simon Knak schnürt bei seinem ersten Spiel für die ZSC Lions gleich einen Doppelpack gegen den SCB.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simon Knak glänzt beim ZSC-Debüt mit zwei Toren gegen SCB

Trainer Claude Julien lobt Knak als talentierten, lernwilligen Spieler mit NHL-Potenzial

ZSC gewinnt Auftaktspiel vor ausverkauftem Haus in Zürich 5:3

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Ein besseres Debüt im ZSC-Dress hätte sich Simon Knak (24) kaum vorstellen können. «Wir haben einen Sieg geholt, ich konnte etwas dazu beitragen und es war eine tolle Stimmung in der Halle. Wir haben uns einfach gefreut, dass wir endlich wieder vor vollem Haus spielen können. Das haben wir auch auf dem Eis gezeigt. Mit Freude, viel Speed und Power», sagt der Nati-Stürmer nach dem 5:3-Auftaktsieg gegen den SC Bern. «Das ist das Zürich, das wir uns vorstellen. So wollen wir Hockey spielen.»

4:17 ZSC Lions – SC Bern 5:3: Knak feiert mit Doppelpack Traum-Einstand in Zürich

Sein Beitrag? Unter anderem zwei Tore. Im MySports-Interview in der zweiten Pause sagt der Doppeltorschütze: «Jetzt müssen wir noch eine buchen, damit wir den Match gewinnen können.» Moderator Jann Billeter fragt: «Und die machst auch du?» Knak antwortet keck: «Ja.» Darauf lachen beide. Den Treffer zum 4:3 erzielt dann aber Willy Riedi. «Ich hatte das Gefühl, das ist das Selbstvertrauen, das wir brauchen. Und ich hatte das dritte Tor ja dann auch auf dem Stock», erklärt Knak seine erfrischende Ansage.

Wie in der Vorbereitung hat er einen Platz an der Sonne, spielt an der Seite der Nati-Stars Sven Andrighetto und Denis Malgin. «Die beiden wissen immer genau, wo der andere ist. Ich bin noch am Herausfinden, wo meine Position sein soll. Aber eigentlich ist es einfach, mit ihnen zu spielen, weil es zwei unglaubliche Spieler sind. Es hat mega Spass gemacht», erklärt der zweifache Vize-Weltmeister, der im Frühling im Playoff-Final gegen Fribourg beim HC Davos einer der besten Spieler gewesen war, aber noch auf seinen ersten Titel wartet.

«Er will lernen, er will besser werden»

Es ist kein Geheimnis, dass Knak, der 2021 in der 6. Runde als Nummer 179 von den Nashville Predators gedraftet wurde, seinen NHL-Traum noch nicht begraben hat. Wie sieht der neue ZSC-Trainer Claude Julien seine Chancen? Der 66-Jährige, der 1398 NHL-Spiele als Headcoach im Rucksack hat und 2011 die Boston Bruins zum Stanley-Cup-Sieg führte, muss es ja beurteilen können. «Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, denn er ist ein dermassen guter Spieler. Er spielt ehrlich, so wie es nordamerikanische Teams tun. Er hat alle Voraussetzungen, um es zu schaffen, und er ist noch jung», antwortet Julien. «Es besteht kein Zweifel, dass er beobachtet wird. Ich weiss, dass er eine tolle Einstellung hat. Er ist ein lustiger Typ und leicht zu trainieren, er will lernen, er will besser werden. Solche Spieler bekommen normalerweise ihre Chance. Man weiss es nie, aber ich denke, er ist definitiv jemand, der in Zukunft in Nordamerika eine Chance bekommen könnte.»

Die Lions haben den ehemaligen Kloten-Junior schon lange vor Julien unter Vertrag genommen. «Ich glaube, das Ziel war es, jemanden mit Körpergrösse zu finden, der zum Tor geht und so Platz für Andrighetto und Malgin schafft», sagt der Kanadier. «Und das hat er wirklich gut gemacht. Aber er ist nicht nur gross und geht dorthin, wo es wehtut, sondern auch technisch gut, kann Spielzüge aufbauen und hat eine gute Übersicht. Er ist also eine wirklich gute Verstärkung.»

Ihm sei keine Position in Aussicht gestellt worden, als er in Zürich unterschrieben habe, betont Knak. «Am Anfang gab es Trainings ohne Linien. Da muss man sich erst einmal beweisen. Ich glaube, ich habe mir diesen Platz erarbeitet, um mit den beiden zusammenspielen zu können. Wir werden sehen, was in dieser Saison noch kommt. Es macht mega Spass. Schlussendlich ist es egal, in welcher Linie ich spiele. Ich gebe einfach alles und spiele mein Hockey.»

Und wie beschreibt er seinen neuen Coach? «Er fordert viel. Er will, dass wir in jedem Einsatz alles geben. Auf der Bank ist er aber recht ruhig und nicht am Rumschreien. Er ist sehr abgeklärt mit seiner grossen Erfahrung.»

Noch näher dran an deinem National-League-Klub Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen