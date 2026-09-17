Sie hat beinahe ihr gesamtes Leben am Schluefweg verbracht. Selma Tiric ist die Blick-Fan-Reporterin für die kommende Saison.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Selma Tiric ist erste Blick-Fan-Reporterin für den EHC Kloten

Seit Kindheit Kloten-Fan, berichtet sie aus der Fankurve und auswärts

Sie prognostiziert Platz 9 bis 10 für Kloten und hofft auf Playoffs

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Selma Tiric (17) ist die erste Blick-Fan-Reporterin und wird in dieser Saison aus ihrer Perspektive über das Geschehen rund um ihren Herzensklub EHC Kloten berichten.

Das erste Spiel am Schluefweg erlebte sie im Alter von vier Jahren. Seither ist der EHC Kloten ein fester Bestandteil im Leben der Blick-Fan-Reporterin. Die Leidenschaft für den Verein ist eine Familienangelegenheit, sagt Tiric.

«Ich bin Kloten-Fan, seit ich vier bin», erzählt die Fan-Reporterin. «Mein Stiefvater hat mich damals zu einem Spiel mitgenommen und seither gab es kein Zurück. Ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben am Schluefweg.» Tirics Stiefvater selbst ist ebenfalls seit seiner Kindheit Kloten-Fan. Seine Mutter – Tirics Stiefgrossmutter – hat ihn damals zu Heimspielen mitgenommen und ihn so mit der Leidenschaft angesteckt.

Von Sitzplatz zu Stehplatz

Bis zum vergangenen Dezember hat Tiric beinahe jedes Heimspiel mit ihrem Stiefvater auf den Sitzplätzen im Kloten-Stadion verbracht. Dann folgte der «Umzug» in die Stehkurve. Für diese Saison hat sich die Fan-Reporterin eine Saisonkarte für diesen Sektor gekauft.

«Das ist irgendwie ein unbeschreibliches Gefühl», antwortet Tiric auf die Frage, wie sie sich in der Fankurve eingelebt hat. «Du kannst etwas abschalten. Du bist etwas mehr in der Realität. Du bist weniger am Handy und kannst mehr Kontakte pflegen. Auf den Stehplätzen bist du dem Verein noch näher als auf den Sitzplätzen.»

Highlights im Gästesektor

Die Fan-Reporterin ist auch bereits zu einigen Auswärtsspielen mit den Kloten-Fans gereist. Dort sei die Stimmung noch besser, sagt sie. «Da haben wirklich alle auf engerem Raum so richtig Bock.» Diese Saison möchte Tiric an noch mehr Auswärtsspiele reisen, sofern es zeitlich mit ihrer Lehre aufgeht. Die Fan-Reporterin arbeitet derzeit als KV-Lernende beim Opernhaus Zürich.

0:30 Sie will Fan-Reporterin werden: Hier stellt sich Selma vor

Wenn Tiric nicht in der Fankurve steht oder arbeitet, singt sie gerne. Selbst aufs Eis zu gehen, war zwischenzeitlich mal ein Thema, das aber wieder verworfen wurde. «Meine Mutter hätte Angst um mich gehabt», sagt sie. Stattdessen übte die Fan-Reporterin über Jahre Ballett als Kind in ihrer Freizeit aus. Das Hockeyspielen überlässt sie den Profis und schaut zu.

Die Prognose

Besonders der neue Kloten-Captain Dario Meyer (30) gehört zu ihren Lieblingsspielern. «Aber auch Mischa Ramel, wenn er wieder etwas mehr in sein Spiel findet», sagt Tiric. Lange war es der ehemalige Klotener Mathias Bieber (40), von dem sie auch ihr allererstes Trikot hatte. Mit Neuzugang Reto Berra (39) im Tor prognostiziert sie eine vielversprechende Saison.

«Wenn sie so spielen, wie ich denke, dann liegt der 9. oder 10. Platz in der Tabelle drin. Mit Liniger und Jenni an der Bande habe ich ein gutes Gefühl.» So könnte laut Tiric auch die Qualifikation für die Playoffs drinliegen. Bis es so weit ist, wird die neue Fan-Reporterin die Blick-Leser mit ihren Beiträgen aus Klotens Fankurve auf dem Laufenden halten.