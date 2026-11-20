Darum gehts Ajoies Carr schlug Biels Haas am Boden auf den Kopf

Er erhielt sieben Spielsperren und 9040 Franken Busse

Die Justiz ermittelt wegen versuchter schwerer Körperverletzung

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Der letzte Schlag, den der Ajoie-Kanadier Daniel Carr (35) am 16. Oktober dem wehrlosen Gaëtan Haas (34) verpasste, erschütterte nicht nur den Kopf des Biel-Captains, sondern auch die Hockey-Welt. Carr wurde deswegen für sieben Spiele gesperrt und mit 9040 Franken gebüsst. Damit nicht genug. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat ein Verfahren gegen den Stürmer wegen versuchter schwerer Körperverletzung eröffnet.

Wenn die Justiz in den Sport eingreift, fragt man sich: Wo liegt die Grenze? «Wenn man die Bilder gesehen hat, hat man wahrscheinlich auch ohne juristische Kenntnisse gedacht, das könnte jetzt doch sehr heftig gewesen sein und auch eine Grenze des Tolerierbaren überschritten haben», erklärt Christof Scheurer, Informationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft, gegenüber Blick. «Wenn es einen hinreichenden Tatverdacht für eine Grenzüberschreitung gibt, dann ist die Staatsanwaltschaft gehalten, diesem nachzugehen und zu beurteilen, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Es geht hier um ein Offizialdelikt. Das heisst aber noch nicht, dass es am Schluss zu einer Verurteilung kommt. Das wird jetzt das Ergebnis der Untersuchung zeigen.»

Wann kommt man zum Schluss, dass der Fall nicht nur auf Ebene der Sportjustiz behandelt werden muss? «Grundsätzlich schliesst das eine das andere nicht aus. Aber es liesse sich jetzt nicht anhand einer Checkliste beurteilen, wann die Grenze jeweils erreicht beziehungsweise überschritten ist. Es geht um einen Fall, bei dem sich zunächst auch spontan und salopp sagen lässt: ‹Geht es eigentlich noch?›», führt Scheurer aus.

Könnte sich die Justiz auch einen Fussballer schnappen?

Auf die Bemerkung, dass Schlägereien zu einem gewissen Grad Teil des Eishockeys seien, entgegnet der Staatsanwalt: «Zu einem gewissen Grad. Das ist genau der Punkt. Es ist etwas anderes, wenn ein Spieler ohne Helm am Boden liegt und ein anderer auf dessen ungeschützten Kopf einschlägt. Das dürfte mit einem Eishockeyspiel im engeren Sinn nicht mehr viel zu tun haben.»

Was bedeutet das für den Sport, wenn die Justiz eingreift? Wo beginnt es und wo hört es auf? Könnte man nun auch ein Verfahren einleiten, wenn zum Beispiel im Fussball ein Spieler dem Gegner den Ellbogen an den Kopf schlägt? «Wenn man auf den Kopf eines Eishockeyspielers einschlägt, der am Boden liegt und seinen Helm nicht mehr anhat, ist es grundsätzlich schon eine andere Ausgangslage, als wenn ein Spieler während des Fussballspiels im Gedränge einen Ellbogen abbekommt, was auch fahrlässig beziehungsweise ungewollt erfolgt sein könnte. Man müsste das Geschehen jeweils im Gesamtgefüge beurteilen. Ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber die Ausgangslage ist hier meines Erachtens schon eine andere.»

Wird Carr zum Präzedenzfall?

Scheurer findet es nicht schlecht, dass nun ein solcher Fall zur Beurteilung gelangt. «Vielleicht haben wir dann – falls es wirklich zur Anklage kommen sollte – letztlich einen durch die Gerichte beurteilten Präzedenzfall. Einerseits würde dadurch das Bewusstsein geschärft, dass man nicht machen kann, was einem beliebt. Und zum anderen, dass man Grenzen des Erlaubten konkret auslotet. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht im heutigen Umfeld, in welchem es oft sehr ruppig zu und hergeht.»

Das Strafgesetzbuch sieht für eine schwere Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor. «Vorliegend geht es aber lediglich um einen Versuch der schweren Körperverletzung, bei welchem die Mindeststrafe unterschritten werden kann. Ob es je zu einer Anklageerhebung kommen wird, lässt sich aus heutiger Sicht nicht prognostizieren. Es gilt die Unschuldsvermutung», so Scheurer.