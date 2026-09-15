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Lugano – Genf-Servette 6:3
Zwei Shorthander reichen den Grenats nicht

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – Genf-Servette HC (6:3).
Publiziert: vor 56 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 15. September
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