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Davos – SCL Tigers 4:1
Jäger krönt HCD-Rückkehr mit Tor von der Strafbank

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – SCL Tigers (4:1).
Publiziert: vor 56 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 15. September
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