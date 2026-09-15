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SCRJ Lakers – Kloten 3:4 n.V.
Chaos in der Lakers-Abwehr – Puhakka sagt Danke

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – EHC Kloten (3:4 n.V.).
Publiziert: 22:44 Uhr
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Aktualisiert: 22:47 Uhr
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Die National-League-Highlights vom 15. September
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