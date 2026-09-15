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ZSC Lions – SC Bern 5:3
Knak feiert mit Doppelpack Traum-Einstand in Zürich

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – SC Bern (5:3).
Publiziert: 22:24 Uhr
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
EV Zug
EV Zug
1
5
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
2
HC Lugano
HC Lugano
1
3
3
4
EHC Biel
EHC Biel
1
2
3
4
ZSC Lions
ZSC Lions
1
2
3
6
EHC Kloten
EHC Kloten
1
1
2
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
2
8
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-1
1
8
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
-1
1
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
-2
0
10
SC Bern
SC Bern
1
-2
0
12
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
-3
0
12
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-3
0
14
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die National-League-Highlights vom 15. September
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